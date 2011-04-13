-NİSAN KARI YOLLARI KAPATTI ERZURUM (A.A) - 13.04.2011 - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 711 köy yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Balkanlar'dan gelen yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bölge illerinden Erzurum'da 508, Erzincan'da 115, Muş'ta 45, Ardahan'da 33 ve Kars'ta 10 olmak üzere toplam 711 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Karla mücadele ekipleri, yol açma çalışmalarının yanı sıra ulaşımın sağlanamadığı köylerden durumu ağır olan hastalara da yardım eli uzatıyor. Erzurum'da son 24 saat içinde 2 hasta, İl Özel İdare Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere yetiştirildi. Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle son 24 saat içerisinde yolda mahsur kalan, Çat-Karlıova karayolunda 50, Erzurum-Kop karayolunda 20, Pasinler-Narman karayolunda ise 6 araç kurtarıldı. Soğuk havanın etkisiyle buzlanma görülen kent merkezlerinde de belediye ekiplerince karla mücadele çalışması yapılıyor. Son yağan karla birlikte kar kalınlıkları, Erzurum kent merkezinde 23, Ardahan'da 16 santimetre olarak ölçüldü. -ERZURUM EKSİ 11 DERECE- Kar yağışının ardından bölgede hava sıcaklıklarında da önemli bir düşüş oldu. Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları Erzurum'da eksi 11, Kars'ta eksi 5, Ağrı'da eksi 3 ve Erzincan'da eksi 2 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın etkisiyle çatılarda da uzunluğu bir metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Meteoroloji yetkilileri, bölgede soğuk havanın etkisini sürdüreceği, bölgenin kuzey kesimlerinde Cuma gününden itibaren yeni yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi. -ŞIRNAK-HAKKARİ YOLU HEYELAN NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI- Şırnak-Hakkari karayolu Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyü yakınlarında aşırı yağışın ardından heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Şırnak-Hakkari karayolu ulaşıma kapanırken, dere suları da Taşdelen köprüsü üzerinden taştı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yolun trafiğe açılması için Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.