Nişan dönüşü facia: 4 ölü

Osmaniye'de nişan töreninden dönenlerin bulunduğu otomobil, kamyona çarpınca 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sularında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Denizgören mevkiinde meydana geldi.

Osmaniye'den Adana yönüne giden Nazım Güldal yönetimindeki 51 DF 859 plakalı otomobil aynı yönde giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 73 DA 274 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje düştü.

Osmaniye'deki akrabalarının nişan töreninden döndükleri belirlenen otomobil sürücüsü Nazım Güldal ile beraberindeki eşi Nazan Güldal, kayınpederi Cemal Akarsu ve kayınvalidesi Fatma Akarsu olay yerinde hayatını kaybetti.

Osmaniye Belediyesi Arama Kurtarma (OBKE) ekiplerinin müdahalesi ile araç içerisindeki sıkıştıkları yerden çıkartılan cesetler, Ceyhan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.