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Yaşam

Nisan ayında kar sürprizi

Kars'ın Sarıkamış ilçesi beyaza büründü

21 Nisan 2018 02:48

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayında yağan kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Ülkenin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde, öğle saatlerinde etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

İlkbaharda yağan kar sebebiyle ilçe merkezi karla kaplandı.

İlçedeki binaların çatıları, araçlar, ağaçlar ve bitkilerin beyaz örtü ile kaplandığı ilçede, bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları temizledi. İnönü Mahallesi sakinlerinden Oktay Demirci, hava sıcaklığının birden düştüğünü belirterek, "Kar, Sarıkamış'ta 20 Nisan'da sürpriz yaptı ama burası Sarıkamış biz alışığız." dedi.

Türkü Doğa Demirci ise aracının üzerinin kar yağışı sebebiyle bembeyaz olduğunu ifade ederek, bu olayı ilginç bulduğu için aracının camına "20 Nisan" yazdıklarını söyledi.

 

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