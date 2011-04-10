Nisan ayında Bolu bembeyaz

T24 - Bolu Dağı’nın D-100 Karayolu geçişi, TEM’in Gerede kesiminde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı Bolu Dağı’nda zeminde etkili olurken, sürücüler kar yağışı nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı.





Bolu Dağı’nın D-100 Karayolu ve TEM geçişi, Bolu ile Ankara arasındaki TEM ve D-100 Karayolu’nun Yeniçağa ve Gerede kesimlerinde sabah saatlerine doğru kar yağışı başladı. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişi ve Gerede kesiminde yoğun kar yağışı zeminde etkili oldu. Asfalt yol beyaza bürünürken, kar yağışı nedeniyle düşen görüş mesafesinin açılması için yol kenarlarında bulunan sis lambaları yakıldı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Güzergahlarda kontrollerde bulunan trafik ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelere Karayolları ekiplerini yönlendirdi.



Hava sıcaklıkları 4-6 derece düşecek

Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Devlet Meteorojoli İşleri Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Yurdun büyük bir bölümünde görülecek yağışların Güneydoğu Anadolu, Adana’nın doğu ilçeleri, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş, Şırnak ile sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacak. Rüzgar; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda güney ve güneybatı (Lodos), Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-40 km/s) olarak esecek. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde toz taşınımı görülecek.

Rüzgar; güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda güney ve güneybatı (Lodos), Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-40 km/s) olarak esecek.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda güney ve güneybatı (Lodos), Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-40 km/s) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Güneydoğu Anadolu, Adana’nın doğu ilçeleri, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş, Şırnak ile sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli olunması gerekiyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (görüş mesafesinde düşüş, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli olunması gerekiyor.



Bazı illerde hava durumu

Devlet Meteorojoli İşleri Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, bazı illerde hava durumu şöyle olacak:



İSTANBUL: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.(13)



ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-40 km/saat) esecek.(10)



İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu.(20)



ANTALYA: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.(20)



SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.(14)



ERZURUM: Çok bulutlu, yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu gececek.(8)



DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (30-40 km/s) esecek. İl genelinde toz taşınımı görülecek.(15) -



Bölgelerde hava durumu

Devlet Meteorojoli İşleri Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

MARMARA: Çok bulutlu, doğusu (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik) ile Kırklareli çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-40 km/s) olarak esecek.

EGE: Çok bulutlu, güney ve iç kesimleri (Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya) aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana’nın doğu ilçeleri, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; Doğu Akdeniz’de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (30-40 km/saat) esecek.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; kuzeydoğusunda güney ve güneybatı (Lodos), kuzeybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-40 km/saat) esecek.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışların; sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-40 km/s) esecek.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı gececek. Yağışlar yağmur ve sağanak, sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacak.

DOĞU ANADOLU: Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar; yağmur ve sağanak, sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda (Erzurum, Kars, Ardahan) karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacak. Yağışların Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneyinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden zaman zaman kuvvetli (30-40 km/s) olarak esecek. Bölgenin güneyinde yer yer toz taşınımı görülecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli kuvvetli olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (30-40 km/s) esecek. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek.