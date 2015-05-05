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Nisan ayında 22 kadın erkek şiddeti kurbanı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre en çok kadın cinayeti İstanbul’da işlendi

05 Mayıs 2015 10:18

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun hazırladığı kadın cinayeti verilerine göre, nisan ayında 22 kadın ‘erkek eliyle’ hayatını kaybetti.

Nisan ayında en çok kadın cinayeti İstanbul’da işlendi, İstanbul’u, Ankara, Adana ve Uşak takip etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kadınların yüzde 23’ü kocası, yüzde 9’u eski kocası ve yüzde 14’ü erkek arkadaşı, yani en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürüldü. Yüzde 31’inin ise kimler tarafından öldürüldüğü belirsiz. Nisan ayında öldürülen kadınlar en çok ateşli silah ve kesici aletler kullanılarak öldürüldü.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Meclis’e, sunulan TCK ek madde teklifini genel kurula getirme çağrısı yaptı.

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