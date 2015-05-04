Nisan ayı iş cinayeti raporu yayımlandı: En az 130 işçi öldü!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre nisan ayında en az 130 işçi hayatını kaybetti.

Meclise göre 2015 yılının ilk dört ayında iş cinayetlerinde en az 482 işçi öldü. Nisan ayında ölen 130 işçinin 9'u kadın, 121'i erkek, ikisi çocuk, altısı göçmendi.

En çok ölümler inşaat ve yol sektöründe ve İstanbul ilinde yaşandı.

Tarlada ölen kadınlar

Bianet'te yayımlanan habere göre, Nisan ayının gelmesiyle birlikte mevsimlik tarım işçileri de yola düştü. Ölümlerin yüzde 21'ini tarım sektörü oluşturdu.

Hayatını kaybeden 9 kadından beşi de tarlada çalışıyordu, içlerinden biri de çocuktı.

Adana'da çadırda kalan mevsimlik tarım işçisi Dersim Hacı, tarladan topladığı yeşil bir bitkiyi yedi, çalışmaya giderken fenalaşıp öldü.

Urfa’dan Konya’ya gelen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs devrilmesi sonucu Sahide Aktoğ öldü.

Manisa’da çiftçi Ümmü Erdinç tarlaya çalışmaya giderken traktörüyle su kanalına devrilerek öldü.

Şanlıurfa’da çiftçi Fatma Polat tarlaya çalışmaya giderken yolcu olarak bindiği traktörden düşerek öldü.

Bolu’da Toplum Yararına Program kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü’nde 6 aylık çalıştırılan işçiler, otoyol kenarında ağaçlandırma çalışması yaparken otomobil çarptı ve Şükran Bozkır öldü.

İsim isim ölen işçiler

Halil Aktoğ, Sahide Aktoğ, Sefa Nes, Şükran Bozkır, Salih Engin, Şemsi Taşkan, Ali Seydi Yüce, Dersim Hacı, Ümmü Erdinç, Mustafa Atıcı, Fatma Polat, Metin Şevik, Ömer Adak, Hasan Barlık, Cemal Aydın, Ramazan Orhan, Beytullah Alan, Mehmet Yaşar, Mehmet Kaya, Ali Berk, Selahaddin Durgut, Müslüm Mete, Nihat İnan, Ekmel Karakaş, Ramazan Aydın, Arif Danış, Süleyman Durmaz, Şerafettin Sağlam, Fatih Erşan, Mahmut Meydan, Mustafa Yaylı, Erol Uğur, Doğan Karacan, Şirin Ayık, Osman Sabitoğlu, Murat Yılmaz, Ayhan Kösedağ, Yener Bulut, Veysel Alan, Necmettin Ergül, Ali Yılmaz, Suat S., Aytaç Öztaş, Halis Çelik, Çağla Yalçın, Halil Serkan Öz, Fenni Duran, Nedim Başer, Baki Güney, Nazmi Ali, Ömer Ergin, Nurcan Otlu, Bekir Çetinkaya, Şahin Temel, Halil Ödemiş, Sadullah Ünsal, İsmail Öztoprak, Şaban Dülger, Ramazan Koçyiğit, Zülfükar Özcan, Murat Polat, İsmet Kazi, Şenol Yılmaz, Lokman Kerim Taranoğlu, Yücel Dilekçi, Ferhat Çimen, Ahmet Kaya, Fatih Fidan, Murat Güner, Osman Singil, Rıfat Yılmaz, M.A., Basel Selo, Cemil Şahin, Nebi Uyanık, Semih Dikmen, Ali Ebu Ali, Yücel Erdoğan, Ramazan Duman, Adem Akbulut, Ömer Çelik, Hüsnü Meram, İbrahim Kılıç, Osman Güngör, Fevzi Altunkaynak, Ali Koldaş, Muammer Mert, Ahmet Çetinkaya, Mustafa Taşdan, Mehmet Ali Birand, Coşgun Tohtoyev, İrfan Erdem, Ali Ekber Turan, Mehmet Sağ, Mustafa Güngör, Mecit Sağın, Galip Çiçek, Erdal Şarlı, Üzeyr Melik, Kenan Ayaydın, Tahsin Kılıç, Mustafa Uzuner, İsa Metin, Abdullah Palancı, Ergün Bozoğlu, Mustafa Özuğur, Adem Ovalı, Şahin Paslanmaz, Kerem Aydın, İbrahim Halil Can, İsmail Yılmaz, Hatice Özbaş, Bahtınur Yaman, Selami Gürler, Emrah Gökçe, Secaattin Kutlay Dinçer, Hacı Mehmet Kargın, Bedri Bozdemir, Yusuf Oğlakçı, Sait Öztürk, Nasreddin Yıldızhan, Akif Ateş, Samet Mercan, Abdurrahman Algın, Ömer Kütük, Onur Altın, Ramazan Bıçak ve ismi öğrenilemeyen üç kişi.