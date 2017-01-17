"Nisan - mayıs ayında Fırat Kalkanı operasyonunu tamamlayan Irak ayağı geliyor"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de düzenlediği Fırat Kalkanı harekâtıyla ilgili olarak "Bunun bir de dış ayağı var. Nisan-mayıs ayında Suriye’deki Fırat Kalkanı operasyonunu tamamlayan Irak ayağı geliyor gibi" iddiasını ileri sürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştuğunu ifade eden Selvi, "PKK ile mücadelede önemli değişikliklere gidileceğini" savundu.

Selvi şunları söyledi:

"PKK ile mücadele stratejisinde önemli değişikliklere gidiyor.

1- Bombalı araçların hazırlandığı içimizdeki Kandilcikleri susturmak. Bu yerleri PKK’dan temizledikten sonra oralarda kalıcı olmak.

2- Türkiye-Irak sınırından içeriye girdiğimiz bazı bölgelerde karakollar kaldırılmış ya da sayıları azaltılmıştı. Teknolojik imkânların da kullanılmasıyla birlikte hem PKK’dan temizlenen alanlarda hem de örgütün geçiş bölgesi olarak kullandığı yerlerde yeniden ‘alan hâkimiyeti’ni sağlamak.

3- Kandil ve Kobani’de özel olarak yetiştirilen bombacılara yönelik ayrı bir çalışma söz konusu. Hedef sadece bombaları değil, bombacıları da tespit edip ortadan kaldırmak"

Abdulkadir Selvi'nin "Bombacının kod adı: Saçı beyaz" başlığıyla yayımlanan (17 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Kayseri Emniyeti’nin başarılı çalışmaları ve istihbarat birimlerinin desteğiyle 14 askerimizin şehit olduğu saldırı büyük ölçüde çözüldü.