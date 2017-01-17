"Nisan - mayıs ayında Fırat Kalkanı operasyonunu tamamlayan Irak ayağı geliyor"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de düzenlediği Fırat Kalkanı harekâtıyla ilgili olarak "Bunun bir de dış ayağı var. Nisan-mayıs ayında Suriye’deki Fırat Kalkanı operasyonunu tamamlayan Irak ayağı geliyor gibi" iddiasını ileri sürdü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştuğunu ifade eden Selvi, "PKK ile mücadelede önemli değişikliklere gidileceğini" savundu.
Abdulkadir Selvi'nin "Bombacının kod adı: Saçı beyaz" başlığıyla yayımlanan (17 Ocak 2017) yazısı şöyle:
Kayseri Emniyeti’nin başarılı çalışmaları ve istihbarat birimlerinin desteğiyle 14 askerimizin şehit olduğu saldırı büyük ölçüde çözüldü.
İki ismi bir yere not etmenizi istiyorum.
Bir; eylemi organize eden Kenan Çiçek Diyarbakır’da yakalanarak Kayseri’ye getirildi. Tutuklanarak cezaevine koyuldu.
İki; ‘Porsipi’ kod adlı, ‘Saçı Beyaz’ PKK’nın bombacısı. Henüz yakalanamadı. Kobani’ye kaçtığı tahmin ediliyor.
14 askerimizin şehit olmasına neden olan bombalı araçla yapılan saldırının talimatı Kandil’den verilmiş. PKK, canlı bomba eylemlerinin talimatını tek elden, o da Kandil’den veriyor. Eylemi organize etmekle Kenan Çiçek görevlendirilmiş.
Ara yollardan Kayseri'ye
Kayseri’de patlamada kullanılan araç, Şanlıurfa’dan çalınmış, Adana-Pozantı yolu üzerinden Kayseri’ye getirilmişti. Adana-Pozantı yolu üzerinden sadece araç getirilmemiş. Araca bomba, Adana İmamoğlu ilçesinde bir köy evinde yüklenmiş. Bombalı araç yüklendikten sonra terörist, Kenan Çiçek’in çizdiği krokiyi takip ederek ara yollardan Kayseri’ye gelmiş. Ancak bir yerde krokiyi yanlış okuyunca, köy yollarına sapıp, Kayseri’ye ulaşması gecikmiş. Pınarbaşı mevkisine gelince, Şanlıurfa plakasını çıkarıp, Kırıkkale plakası takmış.
Merasim Sokak’la Kayseri patlamalarında aynı düzenek kullanıldığı tespit edilmişti. Rus tipi olarak üçlü kablo ile bağlanmış. Kabloların ucu sola doğru bükülmüş. PKK’nın araçlara bomba yüklediği belli yerleri var. Diyarbakır Lice, Mardin ve Tunceli Aliboğazı gibi. Adana İmamoğlu ise ilk kez kullanılıyor. Bu da bombaların fabrikasyon olmasından kaynaklanıyor. Ama yeni bir şey daha var. Bu kez aracı getirmiyor, bombacıyla bombayı ve aracı bir araya getiriyor. Kayseri patlamasında olduğu gibi.
Porsipi ve Şenyayla Kampı
Bomba düzeneğini hazırlayan kod adı ‘Porsipi’, Diyarbakır Lice bölgesinde ‘Saçı Beyaz’ olarak biliniyor. PKK-PYD’nin canlı bombaları yetiştirdiği Kobani ile Kamışlı arasındaki, ‘Tabura Ş. Serkan’da yetiştirilmiş. Kobani’den ziyade PKK’nın, Lice-Kulp-Hani bölgesinin Şenyayla adını verdiği kampı kullanıyor.
Şenyayla Kampı’nda PKK’nın, keskin nişancılar ile bombalı araç eğitimi almış üç ayrı yapılanması bulunuyor.
1- Lice gücü.
2- Şenyayla gücü.
3- Dorsin gücü.
Suriye’de ABD tarafından PYD-YPG’ye verilen fabrikasyon bombaların PKK’nın eline geçmesiyle birlikte örgüt taktik değiştirdi. Bombalı araç Lice’ye götürülmüyor, bu kez bombacı aracın güzergâhındaki bir mıntıkaya intikal ettiriliyor. İşte Kayseri’de patlatılan bombalı araç, Adana İmamoğlu mıntıkasında ‘Saçı Beyaz’ tarafından hazırlanıyor.
PKK taktik değiştiriyor da devlet değiştirmiyor mu? Bir süredir önleyici terör konsepti devrede. PKK’nın kış yapılanmasına izin verilmediği gibi, içimizdeki ‘Kandilciklere’ yönelik operasyonlar yapılıyor.
Hedef, Diyarbakır Lice, Mardin mıntıkası ve Tunceli Aliboğazı’nda bombalı araçların hazırlandığı kampları ortadan kaldırmak.
İçimizdeki Kandilcikler susacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştum. Soylu, terörle mücadeleyi büyük bir kararlılık içinde yürütüyor. PKK ile mücadele stratejisinde önemli değişikliklere gidiyor.
1- Bombalı araçların hazırlandığı içimizdeki Kandilcikleri susturmak. Bu yerleri PKK’dan temizledikten sonra oralarda kalıcı olmak.
2- Türkiye-Irak sınırından içeriye girdiğimiz bazı bölgelerde karakollar kaldırılmış ya da sayıları azaltılmıştı. Teknolojik imkânların da kullanılmasıyla birlikte hem PKK’dan temizlenen alanlarda hem de örgütün geçiş bölgesi olarak kullandığı yerlerde yeniden ‘alan hâkimiyeti’ni sağlamak.
3- Kandil ve Kobani’de özel olarak yetiştirilen bombacılara yönelik ayrı bir çalışma söz konusu. Hedef sadece bombaları değil, bombacıları da tespit edip ortadan kaldırmak.
Bunun bir de dış ayağı var. Nisan-mayıs ayında Suriye’deki Fırat Kalkanı operasyonunu tamamlayan Irak ayağı geliyor gibi.