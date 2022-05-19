Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bularak süt annelik yaptığı ve Nisa adını verdiği bebeğin hayati tehlikeyi atlattığını ve sondayla beslendiğini söyledi.

CNN Türk'e açıklamada bulunan Bakan Yanık, "Kanaat paylaşmak doğru olmaz fakat şu ana kadar arkadaşlarımızın bir ihmali olduğu bulgusu yok. 0-6 ay arası çocukların kusma reflekslerinde çokça karşılaşılan bir husus. 1 Nisan sabah saatlerinde arkadaşlarımızın bebek kamerasında görüyorlar. Kameradan tespit ettikten sonra müdahale ediyorlar çocuğun hareketlerinde değişiklikler var ve müdahale ediyorlar. Gerekli sevk yapılıyor. Yatırma pozisyonu önemlidir kuşkusuz. Bütün kamera görüntüleri, beslenme saatleri kimler sorumlu, tıbbi müdahalenin nasıl yapıldığı sonraki hastane süreciyle ilgili bütün verileri topladık" dedi.

Yanık, "Tıbbi ve idari anlamda soruşturma yapılıyor. Nisa bebek hayati tehlikeyi atlattı sondayla besleniyor. Şükürler olsun ki hayati tehlikeyi atlattı. Henüz daha nefes şeyi tam yerine gelmedi. Doktorlar hastanede daha uzun süre kalmasını doğru bulmuyorlar enfeksiyon sebebiyle solunum cihazını temin ettik bakanlık olarak onu hastane dışında onu özel bir bakıma alacağız. Takibini biz bakanlık olarak yapacağız. Henüz kalıcı hasar olup olmadığın tespit etmedik bebek çok küçük olduğu için. Bu ilerleyen dönemde bebeğin hareketleriyle belli oluyor" ifadesini kullandı.