Nisa bebeğin ismi değiştirildi

Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bularak süt annelik yaptığı ve Nisa adını verdiği bebeğin ismi mahkeme kararıyla değiştirildi.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kök hücre nakli yapılan ve nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi için süreç başlatılan bebeğin korunmaya muhtaç çocuk statüsünde değerlendirilip acil koruma altına alınmasını talep etti.

Bakırköy Çocuk Mahkemesi, Nisa bebeğin acilen koruma altına alınmasına, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yaş durumuna uygun bir kuruma yerleştirilmesine karar verdi.

Ebru S.'nin annesinin, kızının her daim yanında olduğunu ancak babasının kim olduğunu bilmediği torununa bakamayacağını belirterek Nisa bebeğini bakımını kabul etmediği öğrenildi.