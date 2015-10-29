Niran Ünsal'ın meyhane konseri iptal oldu

Aysha dergisine poz vermesinin ardından 'tesettüre girdiğini' duyuran ve TÜRGEV'in yurt açılışında "Açılmak şeytana hizmet etmektir" ifadelerini kullanan şarkıcı Niran Ünsal'ın tartışma yaratan meyhane konserinin iptal edildiği duyuruldu.

Niran Ünsal'ın saçının açık olduğu bir fotoğrafla duyurusu yapılan konser, tartışma yaratmıştı. Kendisinin alkol almadığını, şarkı söyleyeceği mekanda alkol alınmasının da kendisiyle bir ilgisi olmadığını söyleyen Niran Ünsal, konsere perukla çıkacağını belirtmişti.

Konserin iptal edildiğini duyuran işletme tarafından yapılan açıklamada 'anlaşmamız iki tarafın ortak kararıyla feshedilmiştir' denildi. "Etkinliğin amacından saptığını" belirten işletme tarafından yapılan açıklama şöyle:

"30 Ekim 2015 Cuma günü yapılması planlanan Niran Ünsal etkinliğinin iptal edildiğini beyan ederiz.

Planlanan etkinliğin, İzmir’i hak ettiği eğlence ve lezzetler ile buluşturabilme misyonumuzun önüne geçmesi, aynı zamanda sanatçının da imajına zarar vermesi nedeniyle iki taraflı olarak feshedildiğini bildiririz.

Etkinliğin amacından sapması ve eğlence anlayışıyla öne çıkmak isteyen Meyhane Nevizade’nin kurumsal itibarına zarar vermesi bu ortak kararı almamızı zorunlu kılmıştır.

İnsanların dini inançları, giyim tarzları ya da düşünceleri konusundaki tarafsızlığımızı korumak açıldığımız günden bu yana en temel amacımız. Birkaç gündür yaşadığımız spekülatif durumların tarafsız duruşumuzu zedelemesi bu kararı almamıza neden olmuştur.

Keyifli,eğlenceli ve lezzetli anlarda buluşmak dileğiyle..."