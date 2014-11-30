Niran Ünsal: Oğlumu hafız olarak yetiştirmek istiyorum

Şarkıcı Niran Ünsal, muhafazakâr kesimin moda dergisi “Aysha” için çektirdiği tesettürlü fotoğraflarını Twitter’dan yayınlamasıyla çok konuşulanlar arasına girdi. Ünsal, “Oğlum Bera’yı hafız yetiştirmek istiyorum” dedi.

Hayatı ve geleceğe dair düşüncelerini samimi bir şekilde açıklayan Ünsal, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

‘Dualarla büyüttüm’

Ben çocuklarımı ninniyle değil duayla büyüttüm diyen ünlü şarkıcı, “Oğlum Bera’yı hafız yetiştirmek istiyorum. Allah’ını, peygamberini ve kitabını tanısın. Çocuklarıma besmele çekmeden su bile vermem” diyerek kendi hakkındaki bilinmeyenleri dile getirdi.

‘Soyunun deseydim...’

Kliplerdeki çıplaklığa karşı savaş açtığını söyleyen Ünsal kendisini eleştirenler için şöyle konuştu:

“Özgürlüğün adı çıplaklık olmuş. Benim ne inancımla ne kültürümle örtüşmeyen görüntüler. Kadınlar erkekler yatakların üstünde, havuzların içinde... Bu kadar da olmaz. Bir de buna sanat diyorlar. Müzik için soyunun deseydim alkışlanırdım.”