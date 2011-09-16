Niran Ünsal 'Neden benimle birlikte oldun'

T24 - 11 Ekim'de evlenmeyi planladığı sevgilisi İbrahim Gugu'dan ayrılan Niran Ünsal, İbrahim Gugu için “Benim gözümde zerre kadar değeri yok" dedi.





Ünsal, ayrıldığı sevgilisi İbrahim Gugu hakkında "Sadece geçen zamana üzülüyorum. Benim hayatıma, evime zaten giremez. Dışarıda buluşur, görüşürüz. Benim hayatıma bu insan ya da herhangi bir şekilde biri girecek. Ama doğru insanı istiyorum, içinde Allah korkusu olan bir insanla birlikte olmak istiyorum” şeklinde konuştu.





Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, eski eşi Oğuz Türküsev’e geri döndüğüne dair iddialara da yanıt veren Niran Ünsal “Oğuz, gel 5 dakika yüzünü göreyim dedi, gittim yanına sadece 5 dakika yüzümü gösterdim.” dedi.

Niran Ünsal’ın açıklamalarını dinleyen ve telefonla programa bağlanan İbrahim Gugu ise; "Bu konu ile ilgili olarak suskunluğumu ilk kez bozuyorum. Bir daha başka bir yerde bu konu üzerine konuşmak istemiyorum. İlk ve sondur yaptığım açıklamalar. Lütfen bana da kırılmayın daha fazla bu konular üzerinde konuşmak istemiyorum. Bugün karşınızda bir meslektaşınız olarak konuşmuyorum. Hiç hesap kitap yapmadan bir ilişki yaşadım, herkes gibi inandım ve güvendim. Anne olduğu için de aynı anlamda saygı duydum.

Niran Hanım’ın itirafları ve konuşmasını ekranda görünce ne kadar çok kırıldığımı hissettim. Keşke bunlar yaşanmasaydı, keşke bunları duymasaydım. Neden beni 1.5 yıl boyunca kullanmış diye düşünmek istemiyorum. Madem eski eşini unutamadı, neden benimle 1.5 yıl geçirdi. Beni oyunlarına alet etmesinler. Onun için ağzımdan kötü bir şey çıkmayacak. Çünkü o bir anne.

Yayınladığınız açıklamalarına gerçekten sıkıldım. Benim de bir ailem var; onları da üzmek istemiyorum. Niran Hanım’ın hayatında olduğum süre içerisinde yardımlarım ve katkılarım olmuştur. Keşke, en azından arada yaşanmış özel şeylere saygısı kalsaydı. Ses kaydındaki bazı sözler, içimdeki tüm külleri de aldı götürdü. Benim için söylediği güzel sözler aklıma geliyor.” diyerek Ünsal'a yanıt verdi.