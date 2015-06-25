T24 LogoT24 Logo
Magazin

Niran Ünsal: Artık kliplerde sadece helal yerlerimi görüyorlar

Niran Ünsal, Der-Saadet grubu ile yaptığı düetin klip çekimlerinde tesettüre girdi

25 Haziran 2015 14:35

Klip çekiminde tesettüre giren şarkıcı Niran Ünsal, "Daha önce kolumu gören artık görmüyor. Kadının helal olan yerleri bir elimi, bir yüzümü görüyorlar" dedi.

Vatan’da yer alan habere göre, Niran Ünsal, milliyetçi, muhafazakâr ve sosyalist olmak üzere farklı görüşleri savunan Barbaros Dere, Serdar Çelik ve Erkan Ünsal'ın kurduğu Der-Saadet ile yeni bir projeye imza attı.

Der-Saadet'in 'Hakka Uyanış' adlı eserinde Serdar Çelik ile düet yapan Niran Ünsal, klip çekiminde de gençlerin yanında oldu. Kemerburgaz, Çiftalan Köyünde gerçekleşen klipte Niran Ünsal, tesettüre girdi.

 

‘Sadece helal yerlerimi görüyorlar’

 

Kumaşı Londra'dan Kumaşı Londra'dan getirilen tasarımın içindeki sanatçı, "Tesettüre girdikten sonra kendimi çok daha güzel hissettim. Daha önce kolumu gören artık görmüyor. Bundan sonra bir yerim görünecek, bir sakil görüntümü ortayı çıkacak tedirginliği yaşamıyorum Allah'a şükür. Kadının helal olan yerleri bir elimi, bir yüzümü görüyorlar" diye konuştu. (Gazetevatan)

ETİKETLER

niran ünsalder saadetkliptesettürhelal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24