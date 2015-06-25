Niran Ünsal: Artık kliplerde sadece helal yerlerimi görüyorlar

Klip çekiminde tesettüre giren şarkıcı Niran Ünsal, "Daha önce kolumu gören artık görmüyor. Kadının helal olan yerleri bir elimi, bir yüzümü görüyorlar" dedi.

Vatan’da yer alan habere göre, Niran Ünsal, milliyetçi, muhafazakâr ve sosyalist olmak üzere farklı görüşleri savunan Barbaros Dere, Serdar Çelik ve Erkan Ünsal'ın kurduğu Der-Saadet ile yeni bir projeye imza attı.

Der-Saadet'in 'Hakka Uyanış' adlı eserinde Serdar Çelik ile düet yapan Niran Ünsal, klip çekiminde de gençlerin yanında oldu. Kemerburgaz, Çiftalan Köyünde gerçekleşen klipte Niran Ünsal, tesettüre girdi.

‘Sadece helal yerlerimi görüyorlar’

Kumaşı Londra'dan Kumaşı Londra'dan getirilen tasarımın içindeki sanatçı, "Tesettüre girdikten sonra kendimi çok daha güzel hissettim. Daha önce kolumu gören artık görmüyor. Bundan sonra bir yerim görünecek, bir sakil görüntümü ortayı çıkacak tedirginliği yaşamıyorum Allah'a şükür. Kadının helal olan yerleri bir elimi, bir yüzümü görüyorlar" diye konuştu. (Gazetevatan)