Nintendo’dan yeni aksesuar

Wii ile konsol dünyasında fırtına gibi esen Nintendo, liderliğini yeni oyun eklentisiyle iyice pekiştirecek gibi. Wii MotionPlus isimli yeni eklenti oyunculara daha fazla derinlik ve realizm vaadediyor.



İlk kez Los Angeles’da yapılan E3 oyun fuarında tanıtılan Wii MotionPlus, oyun kontrolcüsü Wiimote’a takıldıktan sonra elin en küçük hareketini dahi oyuna katabiliyor. Hassasiyet derecesi artırılan Wiimote oyunlara yeni bir heyecan katıyor. Yeni çıkan WiiSports Resort oyununda kullanılabilecek olan Wii MotionPlus’un satış fiyatı henüz açıklanmadı.



Nintendo, dünya çapında 10 milyon adetlik satış rakamına ulaşan oyun konsolu Wii ile rakipleri Sony PS3 ve Microsoft Xbox 360’a karşı önemli bir başarı elde etmiş durumda.

