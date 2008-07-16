T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Nintendo’dan yeni aksesuar

Konsol savaşlarının sürpriz galibi Nintendo, E3 oyun fuarında yeni oyun eklentisiyle ilgi topladı

16 Temmuz 2008 03:00

Wii ile konsol dünyasında fırtına gibi esen Nintendo, liderliğini yeni oyun eklentisiyle iyice pekiştirecek gibi. Wii MotionPlus isimli yeni eklenti oyunculara daha fazla derinlik ve realizm vaadediyor.

İlk kez Los Angeles’da yapılan E3 oyun fuarında tanıtılan Wii MotionPlus, oyun kontrolcüsü Wiimote’a takıldıktan sonra elin en küçük hareketini dahi oyuna katabiliyor. Hassasiyet derecesi artırılan Wiimote oyunlara yeni bir heyecan katıyor. Yeni çıkan WiiSports Resort oyununda kullanılabilecek olan Wii MotionPlus’un satış fiyatı henüz açıklanmadı.

Nintendo, dünya çapında 10 milyon adetlik satış rakamına ulaşan oyun konsolu Wii ile rakipleri Sony PS3 ve Microsoft Xbox 360’a karşı önemli bir başarı elde etmiş durumda.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24