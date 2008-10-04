Nintendo'dan fotoğraf makineli konsol

Japon elektronik oyun devi Nintendo, elde taşınabilen popüler oyun konsolu DS'nin yeni modelini çıkarıyor



Japonya'da 1 Kasım'da ve Avrupa'da 2009 baharında piyasaya çıkacak DSi'nin tanıtımını yapan Nintendo'nun Başkanı Satoru İvata, 2004'ten bu yana tüm dünyada 77,5 milyon adet sattıkları DS oyun konsolunu, daha kişisel hale getirmek istediklerini belirtti.



İvata, yeni konsolun çocukların ilk oyuncak fotoğraf makinesi olmasının yanı sıra sosyal iletişim aracı da olabileceğini söyledi.



Eskisinden biraz daha geniş 3,25 inç LCD ekranı ve iki adet 300 bin pixel kamerası bulunan yeni DSi, oyun tutkunlarının SD kartında sakladıkları müzikleri çalabilmeleri için hafıza kartı girişine de sahip bulunuyor.



Yeni oyun konsolunun ayrıca bir şarkıyı veya konuşmayı yavaşlatma veya hızlandırma özelliğinin yabancı dil dersi alanında yardımcı olması bekleniyor.



Nintendo DSi'nin Avrupa'da 230 YTL civarında bir fiyata satılması bekleniyor.

