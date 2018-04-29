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BBC Türkçe

Nintendo SNES oyun konsolunu yeniden piyasaya sürüyor

Super Nintendo Entertainment System (SNES oyun konsolu) 1990'da piyasaya sürülmüş ve dünya çapında 50 milyondan fazla satmıştı. Japon Nintendo şirketi SNES'i yenileyerek yeniden satışa çıkarma kararı aldı.

29 Nisan 2018 20:30

Super Mario World, Starfox ve Yoshi's Island oyunları bu yıl geri dönüyor.

Japon Nintendo şirketi, Super Nintendo Entertainment System'ı (SNES oyun konsolu) ilk olarak 1990'da piyasaya sürmüştü.

SNES, dünya çapında 50 milyondan fazla satmıştı.

Nintendo, SNES'i bu yıl yenileyerek yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "Super Nintendo Entertainment System: Super NES Klasik Edisyonu 29 Eylül'den 2017 yılının sonuna kadar kargolanacak" denildi.

Nintendo, SNES'ten önce ürettiği oyun konsolu NES'i geçen yıl yeniden piyasaya sürmüş, konsolun satışını Nisan ayında durdurmuştu.

Şirket kararına gerekçe olarak, "kaynaklarının sınırlı olmasını" göstermişti.

Nintendo'nun sözcüsü, "Özellikle rakam vermiyoruz ama Super NES Klasik Edisyonu'nu NES Klasik Edisyonu'ndan daha fazla sayıda üreteceğiz" dedi.

SNES'in satışının 2017'den sonra sürüp sürmeyeceği ise belirsiz.

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