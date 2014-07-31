Ninja Kaplumbağalar'a 11 Eylül tepkisi

Ninja Kaplumbağalar’ın yeni sinema filminin, Kaplumbağalar New York'ta patlayan bir gökdelenden atlarken gözüken afişinin, ABD’deki 11 Eylül saldırısını anımsattığı gerekçesiyle eleştirilere neden oldu. Filmin yapımcısı Paramount Pictures da afişin hata olduğunu belirterek afişi kaldırdı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, filmin Avustralya'daki ilk gösterimi de 11 Eylül olarak belirlenmişti. Afişteki gökdelenin 11 Eylül'de saldırıya uğrayan Dünya Ticaret Merkezi'ni anımsattığı vurgulanıyordu. İnternetten gelen eleştiriler sonrası yapımcı şirket Facebook ve Twitter hesaplarındaki filmin afişlerini kaldırdı. Şirketin Avustralya ofisinden yapılan açıklamada ise bu resim ve 11 Eylül ilk gösteriminin bir araya getirilmesinin hata olduğu ifade edildi.

Açıklamada “Avustralya'daki açılışta 11 Eylül'ü anımsattıkları için büyük üzüntü duyulduğu” belirtildi.

Megan Fox'un oyuncu kadrosunda olduğu filmde Leonarda isimli kaplumbağa karakterini ise Johnny Knoxville seslendiriyor.

8 Ağustos'ta ABD'de gösterime girecek filmin Türkiye ve İngiltere'de Ekim ayı sonrası gösterilmesi bekleniyor.