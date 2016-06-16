'Ninja Kaplumbağalar' 24 Haziran'da vizyona girecek

Yönetmenliğini Dave Green'in üstlendiği "Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinde" filmi, 24 Haziran'da meraklılarıyla buluşacak.

Filmin basın gösterimi, Kanyon AVM'deki sinema salonunda yapıldı. Gösterimin ardından Pera Sinema yazarı Haktan Kaan İçel, 1990'lı yıllarda popüler bir çizgi film olan Ninja Kaplumbağalar'ın, 2014'te sinemaya aktarıldığını söyledi.

İlk sinema filminin hatırı sayılır gişesinden sonra Ninja Kaplumbağalar'ın devam filmi "Gölgelerin İçinde"nin çekildiğini belirten İçel, ilk filme göre serinin yeni filminde daha derli toplu bir hikaye olduğunu anlattı. İçel, "Orijinal çizgi filme daha sadık bir uyarlamayla karşı karşıyayız. Film, özellikle yaz tatilinin başlamasıyla genç izleyiciler için adeta nimet niteliğinde diyebiliriz. Kahramanlar, dünyayı bir kez daha kurtarırken, izleyiciler mizahi aksiyon sinemasının daha çok eğlencelik bu örneğini deneyebilirler." ifadelerini kullandı.

Sinefesto Genel Yayın Yönetmeni Serkan Baştimar ise filmin hangi kuşağa hitap ettiğinin çok da belli olmadığına işaret ederek, "Çocuklara mı yoksa yetişkinlere mi? Arada kalmış bir film. Macera ve bilim kurguyu sevenler için belki bir nebze tatmin edici olabilir ama çizgi film mantığıyla yapılmış bir film. İçi boş bir aksiyon filmi. Sadece eğlencelik olarak izlenilebilir." diye konuştu.