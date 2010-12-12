-NİNELERİN OKUMA YAZMA ÖĞRENME AZMİ AYDIN (A.A) - 12.12.2010 - Aydın'ın İncirliova ilçesinde 'Ana-Kız Okuldayız' kampanyası kapsamında devam eden okuma yazma kursuna yazılan 66 ve 67 yaşlarındaki iki nine, herkese örnek oluyor İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün işbirliğinde 'Ana-Kız Okuldayız' kampanyası kapsamında başlatılan Okuma-Yazma kursuna katılan 5 çocuk 3 torun sahibi 67 yaşındaki Fatma Şahanoğlu ile 3 çocuk ve 5 torun sahibi olan 66 yaşındaki Gülfe Sağöz, büyük bir azimle okuma yazma öğrenmeye çalışıyorlar. Şahanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarından birinin engelli olduğunu belirterek, hem onun bakımını üstlendiğini, hem de okuma yazma öğrenebilmek amacıyla kursa devam ettiğini söyledi. Kursun 3 yıldır devam etmesine karşın kendisinin kursun varlığından yeni haberdar olduğunu ifade eden Şahanoğlu, ''Daha önce haberim olsaydı, o zaman kursa katılırdım. Şimdiye kadar okuma yazmayı öğrenmiş olurdum'' diye konuştu. Sağöz ise okuma yazma öğrenmenin yaşının olmadığını ifade ederek, ''Daha önce okuma yazma öğrenmiş olsaydım, şimdi kursa katılmama gerek olmazdı'' dedi. -HAFTADA 5 GÜN KURS GÖRÜYORLAR- İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eker, kursun şu anda ikinci kademesinin devam ettiğini belirterek, amaçlarının ilçede okuma yazma bilmeyen kimse bırakmamak olduğunu söyledi. Eker, kursların haftada 5 gün, 45 dakikalık 4 ders halinde verildiğini ifade etti. Kursu ziyaret eden İncirliova Belediye Başkanı Fadime Orbay ise nineler sayesinde okumanın yaşının olmadığını gördüğünü vurgulayarak, hem kursa devam edip, hem de engelli oğluna bakan Fatma Şahanoğlu'nu kursun sonunda ödüllendireceğini kaydetti.