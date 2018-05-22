Nine ile torununun öldüğü kazada sürücü alkollü araç kullandığını söyledi

Yüksel KOÇ / İstanbul,(DHA)

ÜMRANİYE\'DE alkollü araç kullanırken Fatma Kalender (68) ve torunu Ahmet Yiğit Kalender\'e (11) çarparak ölümlerine neden olduğu gerekçesi ile tutuklanan Emrah Bozdemir\'in (33) yargılanmasına başlandı. Sorgusu yapılan Emrah Bozdemir, nişanlandığı gece olayın yaşandığını, nişanı nedeni ile alkol aldığını söyledi.

İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Emrah Bozdemir ile müştekiler ve avukatları katıldı.

\'NİŞANIMDAN DOLAYI ALKOL ALMIŞTIM\'

Savunması alınan sanık Emrah Bozdemir olayın meydana geldiği gece nişanı olduğunu belirterek, nişandan sonra nişanlısı ile araç içinde seyir halindeyken olayın meydana geldiğini söyledi. Bozdemir, \"Seyir halindeyken Talatpaşa Caddesi\'ne geldim. Karşı tarafta taşıt yolunun üzerinde olan aracın farları yanıktı. Farları gözümü aldığı için görüş açım yoktu. O esnada bir tane yaşlı kadın ve küçük yaşta bir çocuğu fark ettim. Fark ettiğim esnada mesafe kısa olduğundan toparlayamadım, iki kişiye çarptım. Biraz ileride durdum, araçtan indik. Yaralıların olduğu yere doğru gittik. O sırada müştekiler ve çevredekiler tarafından darp edildik. Böylece yardımcı olamadık. Olay sırasında nişanımdan dolayı alkol almıştım, doğrudur\" dedi.



\'ARABADAN İNDİĞİMDE ANNEM İLE OĞLUMUN YERDE YATTIĞINI GÖRDÜM\'

Kazada annesi ve oğlunu yitiren müşteki Basri Erdeniz Kalender, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Kazanın olduğu yerde kaza anında olduğunu söyleyen Basri Erdeniz Kalender, \"Bizim arabada ben, oğlum, annem ve eşim vardı. Eşim arabayı park etti. Arabayı arka tarafa park etmek için direksiyona ben geçtim. Karşı şeritten bir arabanın hızla üstüme geldiğini gördüm. Kafamı çevirdiğimde benim arabama hızla vurduğunu gördüm. Ben arabanın içerisindeydim. Arabadan indiğimde annem ile oğlumun yerde yattığını gördüm. Öteki araba kaçıyordu. Çevredekiler arabanın peşinden koştular. Ben de kendi aracımla peşinden gittim. Işıklarda yakalandı\" dedi.



\'KENDİMİ ÇEKMESEM BANA DA VURUYORDU\'

Olaya tanık olan maktul Ahmet Yiğit Kalender\'in annesi Burcu Ekdi de olay anını anlattı. Ekdi, \"Ben olay günü aracı sürüyordum. Evin önüne aracı park ettim. Aracın arkasında oturan kayınvalidem ve oğlum kaldırım tarafından indiler. Ben de yanlarına gittim. Oğlumun açık bıraktığı arka kapıyı kapatmaya gittiğim anda yukarıdan hızla gelen, tahmini 120-130 kilometre hızla gelen araç karşı şeride geçti. Ben kendimi çekmesem bana da çarpıyordu. Sonra kaçtı, o hızla kaldırımdaki tüm arabalara vura vura gitti. Sonra eşim ve çevremdekiler peşinden gitti. Sanıktan şikayetçiyim\" dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına ve tarafların kusur oranının tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi\'ne gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Emrah Bozdemir\'in yönetimindeki aracın 7 Nisan 2018 tarihinde taşıt yolu içinde bulunan Fatma Kalender ile torunu Ahmet Yiğit Kalender\'e çarparak ölümlerine neden olduğu belirtildi.

Şüpheli Emrah Bozdemir\'in 215 promil alkollü araç kullandığı, Karayolları Trafik Kanunu\'nun 7, Karayolları Trafik Kanunu\'na bağlı yönetmeliğin de 8 maddesini ihlal ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin, \"Bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak\" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

