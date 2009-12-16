Nine 5 dalda Altın Küre adayı

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67. Altın Küre ödüllerinin adayları açıklandı. Hollywood Dış Basın Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ekonomik kriz döneminde geçen bir hikâye anlatan, başrollerini George Clooney, Vera Farmiga ve Anna Kendrick’in paylaştığı ‘Up in the Air’ filmi altı dalda, Daniel Day-Lewis, Penelope Cruz ve Marion Cotillard’ın oynadığı müzikal ‘Nine’ ise beş dalda ödüle aday gösterildi.En iyi drama dalında yarışacak diğer adaylar fantastik bir hikâyenin anlatıldığı ‘Avatar’, Harlem’i konu alan ‘Precious: Based on the Novel ’Push’ by Sapphire’, Irak savaşı temalı ‘The Hurt Locker’ ve Tarantino’nun İkinci Dünya Savaşı destanı ‘Soysuzlar Çekesi’.Meryl Streep ‘Julie&Julia’ ve ‘It’s Complicated’ filmleriyle müzikal veya komedi dalında, Sandra Bullock’un da ‘The Blind Side’ ve ‘The Proposal’ filmleriyle drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülüne ikişer kez aday gösterildi. Diğer adaylar ise şöyle sıralanıyor:Müzikal/komedi en iyi film: ‘Nine’, ‘(500) Days of Summer’, ‘The Hangover’, ‘It’s Complicated’ ve ‘Julie&Julia’.Drama en iyi erkek oyuncu: George Clooney (Up in the Air), Jeff Bridges (Crazy Heart), Colin Firth (A Single Man), Morgan Freeman (Invictus) ve Tobey Maguire (Brothers).Drama kadın oyuncu: Emily Blunt (Young Victoria), Helen Mirren (Last Station), Carey Mulligan (An Education) ve Gabourey Sidibe (Precious).Yardımcı erkek oyuncu: Matt Damon (Invictus), Woody Harrelson (Messenger), Christoph Waltz (Soysuzlar çetesi), Stanley Tucci (Lovely Bones) ve Christopher Plummer (Last Station).En iyi yardımcı kadın oyuncu: Penelope Cruz (Nine), Vera Farmiga (Up in the Air), Anna Kendrick (Up in the Air), Mo’Nique (Precious) ve Julianne Moore (A Single Man).