Nimrud antik kenti IŞİD'den geri alındı

Irak askerleri Asur medeniyetinden kalma Nimrud antik kentini IŞİD'in elinden geri almayı başardı.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları, 2 yıl önce ele geçirdikleri kentteki dünya kültür varlıklarını iş makinaları ve patlayıcı kullanarak yıkmıştı.

Irak hükümet güçleri adına yapılan açıklamada, 9. Zırhlı Birlik'e bağlı askerlerin kenti tamamiyle ele geçirdiği ve Irak bayrağını binalara diktiği söylendi.

Aynı birliğin, kentin hemen dışında bulunan ve Asur medeniyetine başkentlik yapmış olan Numaniye'yi de ele geçirdiği açıklandı.

Musul'un 30 kilometre güneydoğusunda bulunan Nimrud, kökleri milattan önce 13. yüzyıla dayanan bir şehir.

IŞİD militanları, puta tapıldığı gerekçesiyle, 2 yıl önce ele geçirdikleri antik bölgedeki kalıntıları buldozer ve patlayıcılarla yıkmıştı.

Antik bölgede yer alan binlerce yıllık heykeller ise balyoz ve matkaplarla parçalamıştı.