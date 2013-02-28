Nimet Baş: Darbe tehlikesi geçmedi

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş, "Türkiye'de artık belki klasik anlamda darbe olmaz. Televizyondan bir bildiri okunmaz. MGK'dan bir bildiri çıkmaz. Ama darbe tehlikesinin sıfırlandığını söylemek için çok erken" dedi.

Nimet Baş, 28 Şubat 1997'de gerçekleştirilen "postmodern darbe"nin 16. yıldönümünde Türkiye gazetesinden Fatih Vural'a konuştu:

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş, eski Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun "Bin yıl sürecek" dediği 28 Şubat'ın etkilerinin AK Parti'nin iktidar olduğu süreçte de hissedildiğini vurguladı. Nimet Baş, "28 Şubat zihinsel bir şey değildi ki, bütün unsurlarıyla kurgulanmıştı. Bizim dönemimizde, o dönemde çıkarılmış kanunlar, yönetmelikler ve uygulamalar merhale merhale kaldırıldı. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, AK Parti döneminde değişti. Bundan hoşnut olunmadı. Belli darbe planları yapıldı, kapatma davası açıldı. Bizle ilgili 28 Şubat dönemine benzer haberler yapıldı. Bizim dönemimizde de herkes aynı kodla hareket etti" dedi. "Bu hamleleri 28 Şubat'ın devamı olarak okuyup okumadığı yönündeki sorumuza "Tabii ki" diye cevap veren Nimet Baş şunları söyledi: "Meclis'i de bypass edip milletin yerine karar verme yetkisine sahip olduğunu düşünen, devletin asli sahiplerinin kendileri olduğunu düşünen bir seçkin kitle var. Elbette ki gücün, sermayenin ve siyasal anlayışın değişmesi, kimsenin işine gelmiyordu o kitlede. Bu ülkeyi, yıllarca çok konforlu biçimde yönettiler! Biz topluma rağmen bir şey yapsak, önümüze sandık gelir, başarısız olur ve gideriz. Ama diğerleri öyle değil ki! Onlar hep varlar ve 'Böyle karar verdik ve böyle olacak' diyorlar."

Kendisini devletin gerçek sahibi olarak gören seçkin kitleyle AK Parti olarak mücadelelerini sürdürdüklerini kaydeden Baş, Türkiye'de yeni bir darbe tehlikesinin ihtimaline oldukça temkinli yaklaşıyor. Baş, "Türkiye'de artık belki klasik anlamda darbe olmaz. Televizyondan bir bildiri okunmaz. MGK'dan bir bildiri çıkmaz. Ama darbe tehlikesinin sıfırlandığını söylemek için çok erken. 1960'tan bu yana gelen bir şeyden bahsediyoruz. AK Parti'nin 10 yıllık bir mücadele dönemi de var. Az zaman geçmedi. Bence o değişimde sayın Başbakanın siyasi duruşu çok etkili olmuştur. Türkiye adına çok büyük bir kazanımdır" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nun 11 Nisan 2012 tarihinde kurma kararı aldığı Darbeleri Araştırma Komisyonu, 27 Kasım'da çalışmalarını tamamlamış ve raporu 26 Aralık'ta yayımlamıştı. İki cilt halinde 1449 sayfadan oluşan raporda özellikle 28 Şubat sürecine yönelik çarpıcı bilgiler yer almıştı. Nimet Baş'la yaptığımız söyleşinin tamamı, yarın gazeteniz Türkiye'de...