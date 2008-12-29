Nilüfer'in sürpriz aşkı

Nilüfer ile karikatürist Latif Demirci’nin büyük aşk yaşadığı ortaya çıktı.



Vatan'ın haberine göre; 2009’a birkaç gün kala yılın en ciddi aşk bombası patladı. Yaklaşık 2.5 yıldır sadece müziğiyle gündemde olan Nilüfer ile ünlü karikatürist Latif Demirci’nin birlikte oldukları ortaya çıktı. Nilüfer ile Demirci’nin 2 yıldır çok yakın dost oldukları ancak 2 aydan bu yana duygusal bir ilişki yaşadıkları öğrenildi. Özel hayatını geri planda tutan Nilüfer’in, Ayşe Nazlı isminde 9 yaşında kızı bulunuyor.



Bir dönem efsane dergi Gırgır’ın önemli çizerleri arasında yer alan, günümüzde ise Hürriyet Gazetesi’ndeki karikatürleri beğeni kazanan Latif Demirci’nin ise ayrıldığı eşi Latife Tekin’den 17 yaşında bir kızı var. Çiftin ilişkilerinin çok ciddi olduğu ve yakın bir zamanda evliliği düşündükleri öğrenildi.

