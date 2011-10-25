-Nilüfer'in sağlık durumu iyi İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - Sanatçı Nilüfer'in (Yumlu), Vehbi Koç Vakfı (VKV) Amerikan Hastanesinde başarılı bir ameliyat geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. VKV Amerikan Hastanesinden yapılan açıklamada, Nilüfer'in, bugün sol memesindeki kitle nedeniyle hastanede başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtilerek, ''Nilüfer Yumlu'nun sağlık durumu iyi olup, normal odada izlenmektedir. Sağlığı ile ilgili bir gelişme olduğunda basınla yazılı olarak paylaşılacaktır'' denildi.