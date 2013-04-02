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Yaşam

Nilüfer'in konserinde, salon görevlisi yaşamını yitirdi

Meme kanseri tedavisi gören kadınlarla şarkı söyleyecek Nilüfer'in konseri öncesinde, salon görevlisi, afiş astığı yerden inerken sahneye düşerek yaşamını yitirdi

02 Nisan 2013 00:34

Sanatçı Nilüfer'in, meme kanseri tedavisi gören kadınlarla vereceği konserin hazırlıklarının yürütüldüğü salonda, yüksekten sahneye düşen görevli hayatını kaybetti. Konser ertelendi.

AA'da yer alan habere göre, “Meme Kanserinde Erken Tanı” konusunda farkındalık yaratılması ve hayata bağlılığın öneminin vurgulanması amacıyla düzenlenecek konserle ilgili MEB Şura Salonu'nda provalarının tamamlanmasının ardından Nilüfer, Pınar Ayhan ve koristler salondan ayrıldı.

Bu sırada sahne görevlilerinden Kemal Ünlü (33), bina dışına, “30. Uluslararası Ankara Müzik Festivali” afişini astı. Ünlü, çatıya çıktığı yerden inmek isterken dengesini kaybederek konserin verileceği sahnenin önüne düştü.

Ünlü, olay yerinde hayatını kaybetti. Ünlü'nün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayın ardından Nilüfer ile Farkındalık Korosu konseri ertelendi.

 

'Üzüntümü kelimelerle anlatmak çok zor'

 

Sanatçı Nilüfer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan ötürü çok üzüntülü olduğunu belirterek, “Bugün, yani 1 Nisan'da 'Farkındalık Korosu' ile Ankara MEB Şura Salonu'nda çok güzel bir konser yapacaktık ancak elim bir iş kazası nedeniyle maalesef konser salonunun bir çalışanını kaybettik. Üzüntümü kelimelerle anlatmak çok zor. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim” dedi.

Koronun kurucusu ve ses sanatçısı Pınar Ayhan da “Çok üzgünüz. Farkındalık Korosu olarak hayatını kaybeden salon görevlimize tanrıdan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz” açıklamasında bulundu.

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