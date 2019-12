Nilüfer’in kitabı umut olacak

Yaşamı boyunca birçok ülke gezen, şiirler, sinema eleştirileri yazan Magriso’nun bu eserlerini annesi "Yaşam Mucizedir" kitabında topladı. Kitaptan elde edilen gelir, yardıma muhtaç engellilere gidiyor.



Nilüfer Magriso hastalığı ile işyerinde otururken ayağının uyuşmaya başlaması ile tanıştı. Magriso, önce Amerikan Hastahanesi’nde nörologlar tarafından muayene edildi, MR çektirildi. Doktorlar MS’den şüphelendiklerini söylediler. Aynı gün MR sonuçları çıktığından omurilikte tümör olduğu anlaşıldı. Doktorlar önce "Alınır, iyileşme şansınız var" dedi. Ancak alınan parçanın kötü huylu çıkmasıyla birlikte hastalık kendini daha da ağır şekilde göstermeye başladı.



Ameliyat sonrası fizik tedavi oldu. Sağ ayağı uyuşuktu. Destekle yürümeye başladı. Bu arada doktor, ışın tedavisine başladı. Hastalık metastaz yaparak önce kuyruksokumuna sıçradı. Yavaş yavaş felç her yeri etkisi altına almaya başladı. Kanserli hücreler en son beynine sıçradı. Felç boynuna kadar geldi. Nilüfer Magriso’nun o zaman özendiği şeylerden biri makyaj yapmak ve şiir yazmaktı. Sağlığı iyice bozulan Magriso, annesi ile ancak gözleriyle konuşur hâle geldi. Ölümüne bir gün kala da hemşirelerden kendisine makyaj yapmalarını istedi. Magriso en son 17 Mart 2003’te geçirdiği ameliyattan tam bir yıl sonra 17 Mart 2004’te yaşamını yitirdi.



Hastalığı boyunca kızının moralini yüksek tuttuğunu söyleyen Yasemin İsfendiyaroğlu, "Hastalığına bakış açısı bile çok olgundu. ’30 yaşıma kadar çok güzel bir hayat yaşadım. Hiç, çok kötü bir olayla karşılaşmadım. Şimdi hayatın zor ve kötü yanlarını öğrenerek olgunlaşıyorum. Benim bir ayrıcalığım mı var? Her insana olabileceği gibi bana da oldu’ demişti" diye konuştu.



'İnsanlara yardım etmek istiyorum' derdi



Yasemin İsfendiyaroğlu, kızını "O çok iyi kalpli, çok dürüst, herkes tarafından sevilen ve takdir edilen, yalan bilmeyen, görevine düşkün, yardımsever, saf denecek kadar temiz kalpli bir kızdı" diye anlatıyor. Kızının ölümünden sonra Gebze’de tek başına yaşayan İsfendiyaroğlu, kızının yaşamı boyunca oluşturduğu eserlerini "Yaşam Mucizedir" kitabında bir araya getirdi. Kitaptan elde edilen tüm gelir Bedensel Engelliler Vakfı’na bağışlanıyor.



Annesi internet sitesi kurdu



Kitap okumayı çok seven Magriso fırsat buldukça kütüphanesine kapanıp kitap okuyor şiirler yazıyordu. Magriso, Aralık 1995’te evlendiği eşi İzel Magriso ile birlikte birçok ülkeyi gezdi. Nilüfer Magriso onu ölüme götüren hastalığı öncesinde gittiği İtalya gezisinde annesine her defasında, "Anne her şey o kadar güzel, ben çok mutluyum, içime doğuyor sanki kötü bir şeyler olacak. Korkuyorum anne" diyordu. Nilüfer Magriso’nun anısına annesi ww.nilufermagriso.com adlı internet sitesi kurdu.