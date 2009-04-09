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Nilüfer'in hayatı kitap oldu

Pop müzik şarkıcısı Nilüfer’in hayat öyküsünü anlatan kitap, doğum günü olan 31 Mayıs’ta piyasaya çıkacak

09 Nisan 2009 03:00

Pop müziğin güçlü yorumcusu Nilüfer’in hayat öyküsünü anlatan kitap, doğum günü olan 31 Mayıs’ta piyasaya çıkacak.

Nilüfer’in aynı zamanda yakın arkadaşı olan ünlü menajer Bircan Silan’ın kaleme aldığı kitapta usta yorumcunun yaşamı roman diliyle ele alınıyor. İlk astım krizini üç yaşında geçiren ve tüm çocukluğu boyunca dilediğince koşamamanın, oynayamamanın, gençliğinde dilediği gibi dans edememenin acısını hep çektiğini söyleyen Nilüfer, kitapta ilk aşkını yaşadığı komşu oğlu ile bakkal sepetine koydukları minik mektuplarla haberleştiklerini anlattı.






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