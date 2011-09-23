Nilüfer'in gözyaşları

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Hürriyet'in haberine göre, teröre lanet yağdıran sanatçı “Aralarında daha 18 yaşında gencecik insanlar var. Bakmayın içim kan ağlıyor. Burada şarkılarımı söylemeye devam edeceğim. Çünkü teröre karşı asla boyun eğmediğimi göstermek için dik duracağım, dik durmamız lazım” dedi.Konserini izlemeye gelen Ankaralı hayranlarının kendisine verdiği destek ve alkışları arasında şarkılarını sölyeyen sanatçı sahnede sık sık akan gözyaşlarını sildi.Konserinde eski şarkılarının yanı sıra en son piyasaya çıkardığı rock müzik tarzındaki albümünden de şarkılar söyleyen sanatçı konserinin sonunda da ayakkabılarını çıkartarak sahnede çıplak ayakla şarkı söylemeye devam etti. Yoğun bir dinleyece kitlesinin izlediği konserde yaklaşık 8 bin kişi vardı.