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Nilüfer'in gözyaşları

Ankara'da önceki akşam konser veren Nilüfer, son günlerde terör olaylarında hayatlarını kaybedenler için gözyaşı döktü.

23 Eylül 2011 03:00


T24- Ankara Oran’daki Panora AVM’nin düzenlediği konserde sahne alan Nilüfer konserin hemen başında son günlerde arka arkaya yaşanan terör olaylarına adeta isyan etti. Sahnede gözyaşlarına boğulan sanatçı gözyaşlarını silerken bir taraftan da saklamaya çalıştı.



Hürriyet'in haberine göre, teröre lanet yağdıran sanatçı “Aralarında daha 18 yaşında gencecik insanlar var. Bakmayın içim kan ağlıyor. Burada şarkılarımı söylemeye devam edeceğim. Çünkü teröre karşı asla boyun eğmediğimi göstermek için dik duracağım, dik durmamız lazım” dedi.


Konserini izlemeye gelen Ankaralı hayranlarının kendisine verdiği destek ve alkışları arasında şarkılarını sölyeyen sanatçı sahnede sık sık akan gözyaşlarını sildi.


Konserinde eski şarkılarının yanı sıra en son piyasaya çıkardığı rock müzik tarzındaki albümünden de şarkılar söyleyen sanatçı konserinin sonunda da ayakkabılarını çıkartarak sahnede çıplak ayakla şarkı söylemeye devam etti. Yoğun bir dinleyece kitlesinin izlediği konserde yaklaşık 8 bin kişi vardı.

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