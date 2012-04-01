Nilüfer'den sevenlerine mesaj: Sizleri çok özledim

Geçen ekim ayında göğüs kanserine yakalanan Nilüfer, beş ay önce geçirdiği operasyonun ardından ilk kez Millliyet objektifi tarafından görüntülendi

Ameliyatla sol göğsündeki kitleyi aldıran ve 12 haftalık kemoterapi süreci geçiren ünlü şarkıcı Nilüfer, bir yandan ilaç tedavisini devam ederken bir yandan da müzik çalışmalarını aksatmıyor. Ünlü şarkıcı geçen yılın en çok satan üçüncü albümü olan ve 12 ünlü rock şarkıcısıyla stüdyoya girdiği 12 Düet’in ikincisi için kolları sıvadı.

Kemoterapi sırasında dökülmeye başlayan saçlarını önce kısaltan ilerleyen haftalarda da tamamen kazıtan Nilüfer, dışarıya kafasına taktığı bonesiyle çıkıyor. Ünlü şarkıcı dün yeni albüm için kapandığı stüdyodan çıktıktan sonra Levent’te trafik ışıklarında objektiflere takıldı.

Fotoğraflarının çekilmesine önce şaşıran ardından kahkaha atan Nilüfer otomobilinin camını açıp, sevenlerine mutluluk ve sağlık mesajı gönderdi. 12 Düet albümünün ikincisin çalışmalarını için stüdyodan çıktığını söyleyen ünlü şarkıcı “Albümüm için çalışıyorum. En kısa zamanda çıkarmak istiyoruz. Ben de sevenlerimi özledim. Çok şükür keyfim yerinde gayet iyiyim” diye gülümseyerek, objektiflere poz verdi.

