-Nilüfer'deki eksiğimizi çözeceğiz BURSA (A.A) - 04.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, son referandumda yüzde 58 oranında ''hayır'' oyu çıkan Bursa'nın Nilüfer ilçesiyle ilgili olarak, ''Türkiye'de en önemli reformları yaparken, halka hizmet noktasında en önemli icraatlara imza atarken ve en son seçimde yüzde 50 oy oranıyla iki seçmenden birisinin oyunu alırken, Nilüfer'de eksiğimiz nedir? Biz siyasetçiler çözeceğiz, beraber çözeceğiz'' dedi. Arınç, partisinin Nilüfer ilçe kongresinde, AK Parti'nin bütün kongrelerinin heyecanlı, coşkulu birlik ve beraberlik içinde geçtiğini söyledi. Nilüfer'in, Bursa'nın üç büyük ilçesinden biri olduğunu vurgulayan Arınç, hedeflerini Nilüfer'de oy oranlarını artırmak ve önümüzdeki yerel seçimde belediye başkanlığını kazanmak olarak belirlediklerini bildirdi. Dün, Orhangazi ve Osmangazi kongrelerinin yapıldığını anımsatan Arınç, her hafta sonu iki kongre daha yaparak ocak ayı ortasına kadar ilçe kongrelerini bitirip, il kongresine hazırlanmaya başlayacaklarını anlattı. Arınç, Bursa'da siyasi bir nezaket bulunduğunu, farklı siyasi parti temsilcilerinin kongrelerine katılarak başarı dilediğini belirterek, ''Onlara teşekkür ediyorum. Bugün sanıyorum, üç dönemdir belediye başkanı seçilen değerli arkadaşımız Mustafa Bozbey aramızda. O'na da teşekkür ediyorum'' dedi. Siyasi partilerin birbirine düşman değil ancak rakip olduğunu dile getiren Arınç, bunun bütün siyasi partiler için geçerli olduğunu belirterek, ''Rekabet ediyoruz. Rakip demek, birbiriyle yarışan demektir. 'Ben daha çok kazanacağım, ben daha çok hizmet edeceğim. ben çok başarılı olacağım.' Siyasetin temelinde bu vardır. Bunu yaparken de ahlaklı olacağız, edepli olacağız, ölçülü olacağız'' diye konuştu. Arınç, Nilüfer ile ilgili hedeflerinin ve iddialarının belediye başkanlığını kazanmak olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: 'Nilüfer için koyduğumuz hepimizin hedefidir. Biz Nilüfer'de belediye başkanlığını kazanacağız, iddiamız bu ve bu iddiamız için de elbette daha çok çalışmalıyız, daha çok başarılı olmalıyız. Bu bize düşen bir görevdir. Nilüferli'nin önüne çıktığımızda kararı seçmenlerimiz verecektir. Onların vereceğe tüm kararlara da saygımız var. Nasıl Sayın Bozbey'i seçtikleri zaman kızmamış ve O'nun seçimine saygı duymuşsak, inanıyorum bundan sonraki seçimlerde güçlü adaylarla çok güçlü çalışmayla Nilüfer'in önüne çıktığımızda belediye başkanlığını kazanmak işten bile değildir. Büyükşehiri kazanan, Yıldırımı kazanan, Osmangazi'yi kazanan ve şu kadar ilçemizde bütün belediye başkanlıklarının yüzde 75'e yakınını alan AK Parti'nin, Nilüfer'de kazanamaması için bir sebep göremiyorum. İş bize düşüyor. Seçmenimizin bizi tercih etmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Seçmen de kendi üzerine düşen görevi en güzel şekilde yapacaktır.'' -Nilüfer'deki oy oranları- AK Parti'nin Nilüfer'deki oy oranının Türkiye ve Bursa ortalamasına oranla düşük kalmasına karşın ilçe teşkilatını başarısız olarak görmediklerini ifade eden Arınç, 2002'den bu yana gerçekleşen üç milletvekili seçiminde oy oranlarında ciddi artış yaşandığını belirtti. Arınç, yerel seçimlerde ise düşüş bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: ''Yerel seçimlerdeki ilk imtihanımız 2004'tedir. Bu seçimde oy oranımız yüzde 40 görünüyor. CHP, o seçimde de bizim önümüzde görünüyor. 2009'da düşüşümüz var, yüzde 40'tan yüzde 35 kadar bir 5 puanlık düşüş var. Milletvekili seçimlerinde her seçimde oy oranımızı 3-5-8 puan artırırken, mahalli seçimlere iki kez girmişiz, iki yıl sonra bir daha gireceğiz. Bu iki seçimde 4-5 puanlık düşüş söz konusu. Bizim sınavlarımız bunlarla da bitmiyor. Türkiye için çok önemli 2 referandum yapıldı. Birisi 2007'de, ikincisi de geçtiğimiz sene 12 Eylül 2010'da. 2007 referandumunda sonuçlar biraz daha iyi, evetler yüzde 54,3. Yani hayırlardan daha fazla evet çıkmış. 'Cumhurbaşkanını halk mı seçsin, milletvekili seçimleri 4 yılda bir yapılsın mı, 367 maskaralığından Türkiye kurtulsun mu?' diye sormuşuz; Nilüfer yüzde 55'e yakın bir 'evet' oyu kullanmış. Ama son referandum, yani Türkiye'nin yüzde 58 ile Anayasa'nın en önemli 26 maddesini değiştirdiği son referandumda tablo hemen hemen tersine. Türkiye'de evetler yüzde 58, Nilüfer'de ne gariptir hayırlar yüzde 58. Türkiye'nin 'evet' dediği bir referandumda 'hayır' demekte direnen bir Nilüfer var karşımızda. Tabii bunu da çözmeye mecburuz. Türkiye'nin önünü açan, Türkiye'yi daha demokratik bir yapıya kavuşturan, özgürlüklerin sınırını alabildiğine genişleten bir anayasa değişikliğine Nilüfer hangi sebeplerle 'yüzde 58 hayır' demiş, bunu düşünmek, incelemek ve bunu mutlaka doğru bir şekilde halkımıza anlatmak zorundayız.'' -'Kar işin devamındadır''- AK Parti'nin Nilüfer'de her genel milletvekili seçimlerinde oy oranını artırdığını belirten Arınç, ''Kar işin devamındadır. Bu esnaf dükkanlarında yazar. Demek ki her seçimde bir puan iki puan üstüne koyabiliyorsak biz bu işte karlı bir noktadayız'' dedi. ''Geldiğimiz nokta yüzde 50'ye göre azdır ama kendi içimizde istikrarlı bir şekilde Nilüfer'de oy oranımızı artırıyoruz'' diyen Arınç, şunları kaydetti: ''Mahalli seçimlerde 2009'da bir azalma var, hem de önemli bir azalma var onu çözeceğiz. Referandumda da, birinci referandumda 'evet' diyen ikincisinde nasıl 'hayır' der? Bu paradoksu da mutlaka çözmek mecburiyetindeyiz. Bu görev bize düşüyor, başkalarına düşmüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'nin son 50-60 yıllık çok partili siyasi hayatında en başarılı olmuş bir partidir. Bu büyük başarılarıyla, Türkiye'de en önemli reformları yaparken, halka hizmet noktasında en önemli icraatlara imza atarken ve her seçimde en son seçimde yüzde 50 oy oranıyla iki seçmenden birisinin oyunu alırken Nilüfer'de eksiğimiz nedir? Biz siyasetçiler çözeceğiz, beraber çözeceğiz. Kendim kadar inanıyorum ki, Nilüfer, Bursa ortalamasının da Türkiye ortalamasının da üzerine çıkacak potansiyele sahip. Kendimizi Nilüfer'e sevdireceğiz başka çaremiz yok.''