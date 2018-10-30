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Nilüfer'de yüzbinler cumhuriyet için yürüdü

Gürkan DURAL- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da Nilüfer Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği yürüyüşe 200 bin vatandaş katıldı

30 Ekim 2018 00:58

Gürkan DURAL- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da Nilüfer Belediyesi\'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği yürüyüşe 200 bin vatandaş katıldı.
Yurdun dört bir yanında süren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu Bursa’da Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşle birlikte coşkuyla kutlandı. Saat 19.00’da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki Acıbadem Kavşağı’nda toplanan 200 bine yakın vatandaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve protokolün de katılımıyla Hastane Alanı’na kadar yürüdü. Türk bayrakları ile marşlara eşlik eden Bursalılar, cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.
Başkan Bozbey, yaptığı açıklamada “Nilüfer’de coşkulu kutlanan bir bayramdayız. Bu anlamda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet borçluyuz çünkü Cumhuriyet hiç kimseyi ötekileştirmemek demektir. Cumhuriyet demokrasi demektir, cumhuriyet özgürlük demektir, cumhuriyet insan hakları, birbirimizle dayanışma demektir. Onun için bize cumhuriyet rejimini armağan ettikleri ve emanet ettikleri için minnet borçluyuz. İyi ki böyle bir dünya liderine sahibiz. Bizimle gönülleri bir olan herkesin cumhuriyet bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Hastane Alanı’nda son bulan yürüyüşün ardından etkinlik Haluk Levent konseriyle devam edecek.

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