Ünlü şarkıcı Nilüfer, piyasada çok iyi ses ve müzisyenlerin olduğunu ancak işlerin birbirine çok benzediğini söyledi.'Nilüfer, “Türk müziği diye bir şey kalmadı, üzülüyorum, canım çok sıkılıyor” dedi.

Medyatava'da yer alan habere göre, sahte tıklanma verileriyle ilgili de konuşan Nilüfer, “Çok mantıklı gelmiyor. Sanki bir manipülasyon var gibi. Türkiye’ye göre tıklanma sayısı çok abartılı” şeklinde konuştu.

'Müzik yarışmaları şov formatında'

Sanatçı, müzik yarışmalarında jüri üyeliği için teklif aldığını ancak şov formatında olduğu için kabul etmediğini de sözlerine ekledi.