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Nilüfer saçlarını kazıttı

Meme kanserine karşı savaş veren Nilüfer, tıpkı Vahide Gördüm gibi kemoterapi yüzünden dökülmeye başlayan saçlarını kazıttı.

21 Ocak 2012 02:00



T24-  Meme kanserine karşı savaş veren Nilüfer, tıpkı Vahide Gördüm gibi kemoterapi yüzünden dökülmeye başlayan saçlarını kazıttı. Oldukça moralli olan Nilüfer yeni albümünün çalışmalarını da aksatmıyor



Geçen ekim ayında meme kanseri teşhisi konulan pop müziğin güçlü yorumcusu Nilüfer, kemoterapi sırasında dökülmeye başlayan saçlarını tamamen kazıttı. Nilüfer, ameliyat sonrası bir süre kemoterapi görüp görmemek konusunda kararsız kalmış ancak daha sonra yurtdışında danıştığı doktorların da tavsiyesiyle koruma amaçlı tedaviye başlamıştı. Toplam 12 kür kemoterapi görecek olan Nilüfer, dökülmeye başlayınca önce kısa kestirdiği saçlarını önceki hafta tıpkı Vahide Gördüm gibi tamamen kazıttı. 7 haftadır kemoterapi gören Nilüfer’in kafasına peruk ya da bone taktığı öğrenildi. 5 seans sonra ise Nilüfer, evinde ilaç tedavisine devam edecek.


Yeni albüm geliyor


Sevgilisi ünlü karikatürist Latif Demirci’nin bir an olsun yalnız bırakmadığı Nilüfer, geçen günlerde “Kemoterapinin o kadar da korkulacak bir şey olmadığını söyleyebilirim. Saçlarım üç gün önce dökülmeye başladı. Tuhaf bir duygu ama bunun için hiç üzülmüyorum. Bu mesele, tedavinin en önemsiz kısmı bence. Üstelik, daha sonra saçlarım kıvırcık da çıkabilirmiş. Çok komik olacak!” açıklaması yapmıştı. Nilüfer, hastalığına rağmen müzik çalışmalarını da aksatmıyor. Sanatçı bir yandan da geçen yılın en çok satan 3. albümü olan 12 Düet’in 2.’si için hazırlık yapıyor.



 

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