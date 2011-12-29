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Yaşam

Nilüfer: Saçlarım dökülmeye başladı

Kemoterapi tedavisi gören Nilüfer, yeni yıl mesajı yayınladı: ''Saçlarım üç gün önce dökülmeye başladı"

29 Aralık 2011 02:00

T24 - Kemoterapi tedavisi gören Nilüfer, yeni yıl mesajı yayınladı: ''Saçlarım üç gün önce dökülmeye başladı. Tuhaf bir duygu ama bunun için hiç üzülmüyorum.''
 

Göğüs kanserine yakalanan Nilüfer, sevenleri için bir yeni yıl mesajı yayınladı.


25 Ekim’de ameliyatla sol göğsündeki kitleyi aldıran ve ardından kemoterapiye başlayan sanatçı, mesajında sağlık durumu hakkında da bilgi verdi: “Sevenlerimden sürekli mesajlar geliyor. Beni merak ettiklerini söylüyorlar. Kemoterapim devam ediyor. Onkoloğum Sevil Bavbek’in kontrolü altındayım. Genellikle çok iyiyim. Kemoterapinin o kadar da korkulacak bir şey olmadığını söyleyebilirim.


Saçlarım üç gün önce dökülmeye başladı. Tuhaf bir duygu ama bunun için hiç üzülmüyorum. Bu mesele, tedavinin en önemsiz kısmı bence. Üstelik, daha sonra saçlarım kıvırcık da çıkabilirmiş. Çok komik olacak! Kanser sebebiyle tedavi gören bütün hastalara sabır, umut, güç ve acil şifalar diliyorum. Moral çok önemli, bunu hiç unutmasınlar. Kontrollerini ihmal etmesinler. 2012 yılının da Türkiyemize barış, dostluk ve bolluk getirmesini diliyorum. Beni merak etmeyin, ben iyiyim. Sevgiler, saygılar herkese...”


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