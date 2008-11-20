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Nilüfer 'olmaz' dedi Kayahan 'hallederiz'

Organizatörler Nilüfer ve Kayahan'ı birlikte sahneye çıkarmak için harekete geçti.

20 Kasım 2008 02:00

Organizatörler Nilüfer ve Kayahan'ı barıştırıp birlikte sahneye çıkarmak için harekete geçti.

Rumeli Hisarı Konserleri'ni düzenleyen organizatör Murat Yıldırım; Nilüfer ve Kayahan'ı barıştırıp birlikte sahneye çıkarmak için harekete geçti. Küçük Çiftlik Park'ta açılacak konser çadırına iki ünlünün adını vermek için de girişimde bulunan Yıldırım, Kayahan'dan olumlu yanıt aldı. Ancak Nilüfer teklife sıcak bakmadı.

Halk sıkıldı artık

Nilüfer, "Halk, bu konudan sıkıldı. Yeniden açmak istemiyorum. Gelinen nokta belli" diye konuştu. Kayahan ise, "Bu kavgayı başlatan kendisidir. Vazgeçemeyeceğim tek konu bu. Başka bir şartım yok. Her şey konuşularak halledilebilir" dedi.

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