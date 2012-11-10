Nilüfer: Kansere yakalanan birinin kurtuluşu yok bilirdik

Meme kanserini yenen ünlü şarkıcı Nilüfer, geçirdiği zor günleri ilk kez anlattı. Ali Kırca tarafından sunulan "Siyaset Meydanı" na konuk olan ünlü şarkıcı, “Kansere yakalanan birinin kurtuluşu yok bilirdik, buna inanırdık ancak artık günümüzde kanser tedavi edilebilen bir hastalık oldu. Bugün insanları korkutmak için değil, umut vermek için buradayım” dedi.

İşte canlı yayında Nilifer'in anlattıkları:

''Neden ben?' diye sormadım'

- Geçen eylül ayında çamaşırımda bir küçük lekelenme gördüm. Çok önemsemedim. Tekrarladığını görünce önce ultrason, sonra mamografi çekildi. Süt kanalında bir şeylerin olduğu fark edildi ama tam teşhis koymak için biyopsi yapılması gerekiyordu. Hiç unutmuyorum, bayramdı ve doktorum Meral Demirel, bana biyopsi sonucunu e- mail’le yolladı. Maalesef süt kanalında sıfır evre bir kanser türü olduğu söylendi. ‘Neden ben?’ diye sormadım.

‘Göğsümün alınması beni üzmedi’

- Çünkü günümüzde sık rastlanan bir hastalık... Mamografide şüpheli birtakım şeyler olduğunu gördüler. Bir kez o gün ağladım, aklıma kızım geldi. O daha çok küçük diye düşündüm.

- Geçen yıl 25 Ekim’de ameliyat oldum ve memem alındı. Hiç unutmayacağım bir tarihtir. Eğer ‘Size bırakıyoruz’ deselerdi bile ‘Memem alınsın’ derdim. Meme estetik açıran kadın için önemli ama göğsümün alınması beni üzmedi. Sonuç olarak orada bir canlı bombayla dolaşamazdım.

- Süt kanalının dışında kalan dokuda da en büyüğü 4 mm olan küçük tümörler vardı. Ondan sonra da kemoterapi tartışması başladı. Bazı hocalar sıcak bakarken bazıları da bakmıyordu. Böyle farklı düşünceler çıkınca yurtdışından görüş alma kararına vardım. Oradaki doktor kemoterapi almamam halinde bir sene sonra başka bir organa sıçrayacağını söyledi. Türkiye’ye döner dönmez kemoterapiye başladım.