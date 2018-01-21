Nilüfer Kadın Korosu'ndan konser

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da hiç bir müzik eğitimi almayan 32-78 yaşlarındaki 175 kadının bir araya gelmesiyle kurulan, tüm masraflarını kendileri karşılayan ve elde ettikleri gelirleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, şiddete uğrayan kadınlara ve kız öğrencilere burs olarak aktaran Nilüfer Kadın Korosu, dernek olmaları nedeniyle verdikleri konserde ayakta alkışlandı.

Türk Sanat Müziğinden Halk Müziği\'ne, Popüler Müzikten Roman\'a, Balkan\'dan Sıra Gecesine, Mehterden Marşlara kadar bir çok parçayı seslendiren koro, 2 saatlik performansları ile gençlere taş çıkardılar, profesyonel sanatçıları aratmadı. Bursa\'da 2005 yılında Dr. Aysel Gürel tarafından kurulan Nilüfer Kadın Korosu ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hiç bir müzik eğitimi almayan 105 kadının bir araya gelmesiyle kurulan koro bugün 175 kişiden oluşan sanatçı ordusu haline dönüştü. Kanser ve şeker hastalığı tedavisi gören, psikolojik destek alan birçok kadının yer aldığı koro, sponsor bulmakta güçlük çekince konserler için yapılan harcamaları parasal sıkıntı yaşamalarına rağmen kendileri karşılıyor, kıyafetlerini ise ödünç aldıkları paralar ile sağlıyorlar.

Konserden elde edilen gelirleri şiddete uğrayan kadınlara, hasta çocukların tedavilerine, okul ve yurt inşaatları ile kız çocuklarının evlendirilmemesi için yapılan projelere harcayan kadın korosu, uçak kazasında 68 üyesini yitiren Rus Kızıl Ordu Korosu için verdikleri konserde Rusça parçaları WhatsApp üzerinden kendilerine gönderilen ve okunduğu gibi yazılan sözlerle seslendirdi. Koro yurt dışından da birçok davet aldı. Gittikleri Holllanda ve İtalya\'da, Türkler\'e has yiyecekleri yabancı izleyicilere ikram etmek için yanlarında getiren, konser sonunda yabancı izleyenlere kına yakan koro üyeleri geçtiğimiz anneler gününde de özel diktirdikleri asker kıyafetlerini giyip asker olduklarından ailelerinden uzakta olan gençler için ‘Annelerin Mehmetçik Marşı’ adını verdikleri besteyi klip haline dönüştürünce izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

DERNEK OLDULAR İLK KONSERLERİNİ VERDİLER

Dernek çatısı altında kurumsallaşmaya doğru en önemli adımı 2017’de atan koro, kısa adı Nilüfer Kadın Korosu Derneği olmak üzere kütüğe işlendi. Derneğin Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığını ve Koro Şefliğini Dr. Aysel Gürel yürütüyor. Koro dernek olarak ilk konserini Bursa\'da Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi\'ndeki Osmangazi Salonu\'nda verdi. Görsel şölene dönüşen konserin ilk bölümünde 5, ikinci bölümde ise 2 kostüm değiştirerek rengarenk bir gösteri sunan koroyu izleyenler arasında Vali Yardımcısı Ergün Güngör, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jand. Komutan Yardımcısı Yarbay Ali Akar, çok sayıda kadın ve eğitim derneği başkan ve temsilcisi de bulunuyordu.

Psikolog Canan Şahin bale gösterisiyle alkış toplarken, İrem İdeal ise Kırım Tatarlarının ünlü oyunu ‘Tım Tım’ dansını sergiledi. Tülay-Şenol Kahraman çiftinin tango gösterisi ise tek kelimeyle müthişti. Konserin açılışı ‘Erik Dalı’ oyunuyla yapılırken, Bursa Hüdavendigar Mehter Takımı(nın gösterisi de geceye renk kattı. Koro, Mehter takımının gösterisi ardından ‘Annelerin Mehmetçik Marşı’nı seslendirirken, Afrin operasyonunun başarıya ulaşması için dualar da dile getirildi. Timur Torgay yönetimindeki Anadolunun Renkleri Halk Oyunları Gençlik Spor Derneği ekibi Karadeniz yöresi oyunlarıyla müthiş bir gösteriye imza attı. Vali Yardımcısı Ergün Güngör ile Bursa\'nın duayen işadamlarından Ergun Kağıtçıbaşı\'na Nilüfer Kadın Korosu\'na katkılarından ötürü plaket takdim edilirken, Kağıtçıbaşı konuşmasında Kültür Bakanlığı\'na çağrıda bulunarak Nilüfer Kadın Korosu\'nun kültür elçisi olarak değerlendirilmesini istedi.

FOTOĞRAFLI