Nilüfer Gülmez'i öldüren zayıflama hapını Mehmet Öz mü tanıtmıştı?

Balıkesir'de radyodan duyarak sipariş ettiği zayıflama hapını kullandıktan sonra 33 gün yoğun bakımda kalan Nilüfer Gülmez yaşam savaşını kaybetti. Gülmez'i ölüme götüren hapın, geçen yıl Dr. Mehmet Öz'ün ABD'deki TV programında "mucize ilaç" olarak tanıtıldığı iddia edildi.

cnnturk.com'de yer alan DHA'nın haberine göre; Gülmez'in kullandığı ve onu ölüme sürüklediği öne sürülen zayıflama hapı geçen yıl dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz tarafından ABD'deki televizyon programında "mucize ilaç" olarak tanıtılmıştı. Bu tanıtımın ardından ilaç dünyada yok sattı, ABD 'de ise "yararları - zararları" açısından tartışma konusu oldu. Tarım Bakanlığı'ndan onay alınarak besin desteği adı altında satılan bu ilaçlara karşı Sağlık Bakanlığı da defalarca uyarmıştı. Obeziteye karşı günde 10 bin adım kampanyasını başlatan bakanlık bu tür ilaçlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını şiddetle çiziyor.



Doktor Öz tanıtmıştı



Mehmet Öz’ün ABD’de yayınlanan televizyon programında geçtiğimiz yıl önerdiği zayıflama hapı ortalığı karıştırmıştı. Çok tartışılan bu hap için “Ecza dolabındaki mucize. Herkes almalı. Eğer günde 2 tablet alırsanız egzersiz yapmadan ve yediklerinize dikkat etmenize gerek kalmadan 28 günde 4-5 kilo verebilirsiniz” ifadeleri kullanmıştı. Bunun üzerine ABD Gıda ve İlaç Dairesi Başkanlığı FDA olaya el koymuş, hükümet yetkilileri açıklama yapmış ve soruşturma başlatmıştı. Hatta Mehmet Öz’ün kendi internet sitesinde ilacı deneyen bir başka doktor da “Gerçekten mucize bir hap. Hiç egzersiz yapmadan, yediklerime dikkat etmeden 3 buçuk kilo verdim. Üstelik günde sadece 1 kere kullandım” yazmıştı. Bu olaylar üzerine Çinli sahte ilaç üreticileri de haptan üretmeye başlamıştı.

Afrika Mangosu hapının satışlarının patlamasının ardından ABD hükümeti “1 milyar dolarlık bir dolandırıcılık var. 4 haftada 12 kilo verdiren bir hap imkansızdır” açıklaması yaptı. Dünyada obezite vakalarının görüldüğü ülkeler arasında ilk 5’te yer alan ABD ’de, diyet ve zayıflama endüstrisi 40 milyar dolar gibi dev bir sektör halinde.



Nilüfer Gülmez köyünde toprağa verildi



İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Gülmez'in cenazesi, Balıkesir merkeze bağlı Akça köyüne getirildi. Köy camisindeki törene, Gülmez'in ailesi ve yakınlarıyla iş yerinden arkadaşları ve köylüler katıldı.

Gülmez'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından, köy mezarlığına defnedildi.

Balıkesir'de bir güvenlik şirketinin ortağı olan Nilüfer Gülmez, zayıflama hapı kullandıktan sonra kalp çarpıntısı ve mide bulantısı şikayetiyle kaldırıldığı Balıkesir Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmış, dün hayatını kaybetmişti.