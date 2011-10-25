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Yaşam

Nilüfer bugün ameliyat oluyor

Meme kanseri teşhisi konulan pop müziğin güçlü yorumcusu Nilüfer, bugün ameliyat olacak.

25 Ekim 2011 03:00

T24 - Meme kanseri teşhisi konulan pop müziğin güçlü yorumcusu Nilüfer, bugün ameliyat olacak.

Nilüfer bugün ameliyat oluyor

Morali yerinde olan ve hiç bir endişesi bulunmadığını dile getiren Nilüfer, bugün sabah saatlerinde Amerikan Hastanesi’ne gidecek ve ameliyata hazırlanacak.

Nilüfer, saat 14.30 gibi de ameliyata girecek. Ünlü sanatçı, ameliyat öncesi yakın dostlarının telefonlarıyla moral buldu. Sanatçıyı, aralarında Şehrazat ve Sezen Aksu gibi ünlü isimlerin de bulunduğu yakın dostlarının hastanede yalnız bırakmayacağı öğrenildi.

Sevgilisi ünlü karikatürist Latif Demirci’nin moral verdiği sanatçı, dostlarının desteğiyle ameliyata girecek. Yeni rock albümü ve sahne çalışmalarını bir süre erteleyen Nilüfer, ameliyat sonrası tedavisine devam edecek. (ntvmsnbc)

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