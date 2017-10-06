Nilüfer Belediyespor yeni sezona iddialı hazırlanıyor

BURSA,(DHA)- VESTEL Venüs Sultanlar Ligi\'ne hazırlanan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Bursaspor Yüksekoba Voleybol Takımı yaptığı hazırlık maçında performansı ile dikkat çekti.

Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Vestel Venüs Sultanlar Ligi 2017-2018 sezonuna iddialı hazırlanıyor. Yeni sezona 18 Ekim’deki Galatasaray deplasmanı ile başlamaya hazırlanan Nilüferli voleybolcular, başantrenör Alper Erdoğuş yönetiminde günde çift antrenmanla çalışıyor.

Hazırlıklar kapsamında Nilüfer Belediyespor, Cengiz Göllü Spor Salonu\'nda Bursaspor Yüksekoba ile özel maçta karşılaştı. 4 set üzerinden karşılaşmada iyi bir performans sergileyen Nilüferli voleybolcular, mücadeleden de 4-0\'lık galibiyetle ayrıldı.

ÇANAKKALE YOLCUSU

Nilüfer takımı sezon öncesi son ciddi sınavını, Çanakkale Belediyespor tarafından 9-11 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 10\'uncu Geleneksel Barış Turnuvası’nda verecek. Nilüfer ekibi bu turnuvada Fenerbahçe, Halkbank ve Çanakkale Belediyespor ile karşılaşacak.

\'GÜÇLÜ BİR KADRO OLUŞTURDUK\'

Takım antrenmanlarını yakından takip eden Nilüfer Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Aydın ise “Güçlü bir kadro oluşturduk. Hedefimiz Avrupa kupalarına gidecek bir sıralamada ligi bitirerek, Nilüfer’in adını dünyaya duyurmak” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI