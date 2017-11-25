Nilüfer Belediyespor-Milli Piyango: 30-27

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- HENTBOL Erkeler Süper Ligi’nde Nilüfer Belediyespor rakibi Milli Piyango’u 30-27 yenerek puanını 10’a yükseltti.

Hentbol Erkekler Süper Ligi\'nin 9\'uncu haftasında Nilüfer Belediyespor, evinde Milli Piyango\'yu ağırladı. Üçevler Spor Salonu’nda oynanan maça her iki takımda temkinli başladı. Maçın 10\'uncu dakikası 6-5 Nilüfer Belediyespor’un üstünlüğü ile geçildi. Mücadele ilerleyen dakikalarda sertleşti. İkili mücadeleler sonucu Nilüfer Belediyespor kalecisi İbrahim 12\'nci dakikada, Victor ise 20\'nci dakikada kırmızı kart görerek, maçı tribünden takip etti. İlk yarı 14-12 Nilüfer Belediyespor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya Nilüfer Belediyespor etkili başladı. Üst üstte bulduğu gollerle aradaki farkı açtı ve maçın son 10 dakikasına 26-22 önde girdi. Maçın sonlarında kontrolü elden bırakmayan Nilüferli hentbolcular maçtan 30-27 galip ayrıldı. Nilüfer Belediyespor önümüzdeki hafta deplasmanda Ankaara Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

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