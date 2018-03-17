Nilüfer Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1-3

BURSA,(DHA)

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Ali Bağde (xxx),Tuncay Sevim (xxx)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Birgül Güler (xxx), Özgenur Yurtdagülen (xxx), Anne Elise Buijs (xxx), Carolina Anna Da Silva (xxx), Ceyda Aktaş (xxx), Duygu Düzceler (xxx) (Funda Bilgi xxx/ libero, Selin Hazal Arifoğlu xx, Merve Tanıl xx, Elif Boran xx, Sinem Bayazıt xx)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ergül Eroğlu (xxx), Charlotte Leys (xxx), Fatma Yıldırım (xxx), Yvon Belien (xxx), Nilay Karaağaç (xxx), Emiliya Dimitrova (xxx) (Aylin Sarıoğlu xxx/ libero, İkbal Merve Albayrak xx, Cansu Aydınoğulları xx, Oleksandra Bytsenko xx)

SETLER: 20-25, 25-17, 23-25, 21-25

SÜRE: 121 dakika (29, 28, 36, 28)

Vestel Venus Sultanlar Ligi Avrupa\'ya çıkacak takımların belirleneceği ikinci etap karşılaşmaları başladı. Ligi 5\'inci sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor ile 8\'inci bitiren Nilüfer Belediyespor Cengiz Göllü Salonu\'nda karşılaştı. Müthiş rallilerin yaşandığı, nefes kesen karşılaşmayı çok az sayıda voleybol sever izlerken, Avrupa yorgunu Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bursa derbisinde Nilüfer Belediyespor\'u 3-1 yenmeyi başardı.

İlk sete Bursa Büyükşehir Belediyespor iyi başladı. Yeşil beyazlılar Dimitrova, Belien\'in hücumlarına Nilüfer Belediyesi Buijs ile karşılık verince kopma olmadı ve Büyükşehir 8-5 ve 16-8 öne geçti. Son bölüme daha rahat tempoda giren Ergül ile sayılar bulan Bursa Büyükşehir Belediyespor seti 25-20 kazandı.

İkinci sete Nilüfer Belediyespor Birgül\'ün smaçlarıyla etkili başladı ve 8/6 öne geçti. Temposunu düşünmeyen Nilüfer Belediyespor, Büyükşehir\'in savunmasından çıkmayan toplar sonrasında arayı giderek açarken Buijs etkili hücumlarıyla dikkat çekti ve takımını 16-8 öne geçirdi. Son bölüme 21-15 önde giren Nilüfer Belediyespor seti 25-17 kazandı.

Üçüncü sete iyi başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu. Leys, Ergül ve Dimitrova\'nın sayılarıyla 8-4 öne fırladı. Ardından Nilüfer Belediyespor oyuna yeniden ortak olmaya çalışsa da Dimitrova\'nın servisleriyle ara yeniden açılmaya başladı (14-18). Nefes kesen son bölümde Nilüfer 23-22 öne geçti. Ceyda\'nın kaçırdığı servis sonrası Belien ile etkili hücum yapan Bursa Büyükşehir bu kez 24-23 öne geçti. Ve Leys\'in servisiyle seti 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette Nilüfer Birgül\'ün sayılarıyla 3-1 öne geçti. Daha sonra Belien, Leys ve Fatma ile sayılar bulan Bursa Büyükşehir Belediyespor 4-8 öne geçti. Carolina ortadan hücumlarıyla farkın açılmasına (7-9) izin vermedi. Dimitrova bloklarla Birgül\'ü durdurunca ara yeniden açılmaya (9-13) başladı. Son bölüme Belien\'in sayılarıyla 20-11 önde giren Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ceyda\'nın servisleriyle zorlanmasına karşın seti 25-21, karşılaşmayı ise 3-1 kazanarak rövanş için bir adım öne geçti.

Bu karşılaşmanın rövanşı, Bursa Büyükşehir Belediyespor\'un Challenge Kupası yarı final rövanşında Nantes VB ile oynayacağı rövanş nedeniyle 25 Mart\'ta oynanacak.

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