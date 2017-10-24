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Spor

Nilüfer Belediyespor - İlbank: 3 - 1

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) SALON: Cengiz Göllü HAKEMLER: Yasin Okumuş (xx), Tuncay Sevim (xx) NİLÜFER BELEDİYESPOR: Funda Bilgi (xx), Birgül Güler (xxx), Özgenur Yurtdagülen (xx), Elise Anne Buijs (xxx), Carolina Ana Da Silva (xxx), Ceyda Aktaş (xx), Duygu

24 Ekim 2017 23:00

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Yasin Okumuş (xx), Tuncay Sevim (xx)
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Funda Bilgi (xx), Birgül Güler (xxx), Özgenur Yurtdagülen (xx), Elise Anne Buijs (xxx), Carolina Ana Da Silva (xxx), Ceyda Aktaş (xx), Duygu Düzceler (xxx), (Sinem Bayazıt (xx), Merve Tanıl (xx), Elif Başaran Onur (xx), Elif Boran (x), Selin Hazal Arifoğlu (x)
İLBANK: Ceren Önal (xx), Yanelys Santos (xx), Mariana Aydın (xxx), Buse Ünal (xx), Ceren Baysal Çağlar (xx), Yaprak Erkek (xxx), Gökçen Zop Denkel (xx), (Aleyna Sevim (xx), İlayda İşçimen (xx), Ceren Karagöl (x), Ece Morova (x), Zeynep Oturan (x), Selen Ursavaş (x), Eylül Karadaş (x))
SETLER: 25-21, 22-25, 25-23, 26-24
SÜRE: 127 Dk. (28, 32, 34, 33)

Vestel Venüs Sultanlar Ligi\'nin 3\'üncü haftasında Nilüfer Belediyespor, Cengiz Göllü Spor Salonu\'nda ağırladığı İlbank\'ı 3 - 1 mağlup etti.
Karşılıklı sayılar ile başlayan zorlu randevuya ev sahibi ekip, teknik molaya 12-11 önde girdi. Dönüşte Elise Anne Buijs ve Carolina Ana Da Silva\'nın skorer oyunuyla aradaki farkı açan Nilüfer Belediyespor, ilk seti de 25-21\'lik skorla kazandı. İkinci sette ise Yanelys Santos ile etkili olmaya başlayan İlbank, bu kez file üzerindeki hakimiyeti ele geçirirken teknik molaya da 10-12\'lik skor avantajıyla girdi ve üstünlüğünü koruyarak seti 22-25 kazandı.
MÜCADELE NEFES KESTİ
Üçüncü set ise nefes kesti. Teknik molaya 12-10 önde giren Nilüfer Belediyespor, 20-22 geride başladığı son sayılarda müthiş bir direnç gösterdi. Elise Anne Buijs ile bu bölümde etkili olan ev sahibi ekip, bloklarda da başarılı sağladı ve bu eti 25-23 kazanarak maçta yeniden öne geçti. Dördüncü sete de iyi başlayan Nilüfer Belediyespor, teknik molaya 12-11\'lik skor avantajıyla girdi. 24-24\'lük eşitlikle girilen son virajda İlbank\'tan Yanelys Santos üst üste iki kez basit hata yapınca Nilüfer Belediyespor bu seti 26-24 maçı ise 3-1 kazandı.
Maçı kazanan Nilüfer Belediyespor böylelikle ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Mücadelenin en skorer ismi ise ev sahibi ekipten 24 sayıyla Elise Anne Buijs olurken; İlbank\'ta ise Yanelys Santos 23 sayı kaydetti.

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