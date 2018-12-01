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Spor

Nilüfer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) SALON: Cengiz Göllü HAKEMLER: Nurper Özbay, Tuncay Sevim NİLÜFER BELEDİYESPOR: Elizabeth Autumnn Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Hazal Selin Arifoğlu, Aleksandra Beytsenko, Alexandra Lazic, Buse Ünal, Aylin Sarıoğlu (L), Seda Zeynep

01 Aralık 2018 22:35

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Nurper Özbay, Tuncay Sevim
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Elizabeth Autumnn Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Hazal Selin Arifoğlu, Aleksandra Beytsenko, Alexandra Lazic, Buse Ünal, Aylin Sarıoğlu (L), Seda Zeynep Uslu , Aslı Tecimer, Elif Boran, Seda Menekşe
GALATASARAY HDI SİGORTA: Charlotte Leys, Çağla Akın, Aslı Kalaç, Hande Baladin, Meryem Boz, Cursty Jackson, Gizem Karadayı (L), Nursevil Gökbudak Aydınlar, Cansu Çetin, Melike Yılmaz
SETLER: 23-25, 24-26, 19-25
SÜRE: 90 Dakika (31, 33, 26)

Vestel Venus Sultan Ligi’nin 7\'nci haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk etti. Çekişmeli geçen setlerde Galatasaray HDI Sigorta tecrübeli oyuncularıyla oyuna ağırlığını koydu ve maçı 3-0 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)

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