Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı Vitra: 0-3

Gürkan DURAL / BURSA (DHA)

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Ali Bağde, Tuncay Sevim

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Elif Boran, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Seda Menekşe, Aslı Tecimer, Aylin Sarıoğlu (L), Seda Zeynep Uslu, Hande Korkut, Resmiye Çakmak, Hilal Köse

ECZACIBAŞI VİTRA: Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı, Lauren Gibbemeyer, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Kim Yeon Koung, Simge Şebnem Aköz, Dilara Bağcı (L)

SETLER: 14-25, 12-25, 12-25

SÜRE: 63 dakika (20, 21, 22)

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında Eczacıbaşı Vitra, deplasmanda Nilüfer Beldiyespor’u sezona galibiyetle başladı.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin 1\'inci haftasında Nilüfer Belediyespor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda Eczacıbaşı Vitra’yı ağırladı. Nilüfer Belediyespor, lisansları yetişmemesinden ötürü yabancı oyuncularından yoksun mücadele verirken, kadrosunun tamamını yerliler oluşturdu. Maçın başından sonuna dek oyun üstünlüğü elinde tutan Eczacıbaşı Vitra, ilk seti 25-14, ikinci seti ise 25-12’lik skorla önde geçerken, üçüncü sette de iyi bir oyun ortaya koydu ve bu seti de 25-12 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Sahanın skoreri konuk ekipten 16 sayıyla Kim Yeon Koung olurken, Eczacıbaşı Vitra’da ayrıca Gözde Yılmaz 14 Meliha İsmailoğlu 13 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

(FOTOĞRAFLI)