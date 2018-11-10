Nilüfer Belediyespor - Çanakkale Belediyespor: 3-0

Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - TVF Vestel Venüs Sultanlar Ligi\'nde Nilüfer Belediyespor, sahasında Çanakkale Belediyespor\'u 3-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.

TVF Vestel Venüs Sultanlar Ligi\'nde üçüncü hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu\'nda Çanakkale Belediyespor\'u ağırladı. İlk iki maçını kaybeden Bursa temsilcisi, bu mücadeleye oldukça motive başlarken ilk sayılardan itibaren maça ağırlığını koydu. 25-18 önde bitirdiği ilk set sonrası avantajı eline geçiren Nilüfer Belediyespor, ikinci sette de Autumn Bailey\'nin etkili oyunuyla oyun üstünlüğü korudu. Bursa ekibi, bu seti de 25-15\'lik skorla rahat kazandı. Maçta kalmak isteyen Çanakkale Belediyespor üçüncü sete son derece iyi başlarken 13-3\'lük skor avantajı sağladı. Ancak Bailey\'nin servise gelmesiyle birlikte arka arkaya sayılar bulan Nilüfer Belediyespor, bir anda eşitliği sağlarken akabinde 17-16 öne de geçti. Taraftarının da desteğini alan Bursa temsilcisi oyunda ritmini bulurken kalan dakikalarda oyun etkinliğini sürdürdü ve bu seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı. Böylelikle ligdeki ilk galibiyetini alan Nilüfer Belediyespor cephesi, maç sonu galibiyet sevincini yaşadı. Çanakkale Belediyespor ise bu sezon çıktığı üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

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