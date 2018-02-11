Nilüfer Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Sadettin Deneri (xxx), Ali İhsan Gözü (xxx)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Elif Boran (xx), Birgül Güler (xx), Selin Hazal Arifoğlu (xx), Elise Anne Buijs (xx), Carolina Ana Da Silva (xx), Duygu Düzceler (xx) (Funda Bilgi xx/libero, Merve Tanıl x, Ceyda Aktaş xx)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ergül Eroğlu (xxx), Leys Charlotte (xxx), Fatma Yıldırım (xx), Yvon Belien (xxx), Nilay Karaağaç (xxx), Emiliya Dimitrova (xxx) (Aylin Sarıoğlu xxx/libero, Aleksandra Bytsenko x, Cansu Aydınoğulları x)

SETLER: 16-25, 14,25, 23-25

SÜRE: 78 dakika (24, 23, 31)

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 19’uncu haftasında Nilüfer Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bursa derbisinde kozlarını paylaştı. Nilüfer Belediyespor’un ev sahipliğinde oynanan maça konuk yeşil beyazlılar etkili başlarken, Leys Charlotte ve Emiliya Dimitrova’nın skorer oyunuyla teknik molaya 7-12 önde girdi. Dönüşte Yvon Belien’in de skora katkı vermesiyle farkı açan Büyükşehir Belediyespor, savunmada ise aldığı blok sayıları sonrası ilk seti 16-25 kazandı.

İkinci sette de oyun hakimiyetini sürdüren yeşil beyazlı ekip, teknik molaya 6-12 önde girdi. Bu sette yalnızca 2 basit hata ile oynayan Büyükşehir Belediyespor, Leys Charlotte’in önce hücum sayısı, ardından da servisten direkt bulduğu sayısı sonrası bu seti de 14-25 kazandı ve setlerde de durumu 0-2 yaptı. Bu sette Nilüfer Belediyespor’dan Özgenur Yurtdagülen’in iyi oyunu, takımını ayakta tutamadı.

Üçüncü set ise çekişmeli geçerken, karşılıklı sayılar sonrası Büyükşehir Belediyespor teknik molaya 11-12 önde girmeyi başardı. Dönüşte 5-0’lık seri yakalayan Nilüfer Belediyespor karşısında dönüş yapan yeşil beyazlı ekip skoru bir ara 18-18’e eşitledi. Setin son bölümü nefes keserken, Fatma Yıldırım’ın sayısı sonrası Büyükşehir Belediyespor bu seti 23-25 ve maçı da 0-3 kazandı.

Bu galibiyetin ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor ligde 10’uncu kez kazanırken, Nilüfer Belediyespor ise 12’nci mağlubiyetini aldı.

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