Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş: 3-0

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Burhan İlhan (xxx), Kadir Girente (xxx)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Birgül Güler (xxx), Özgenur Yurdagülen (xx), Anne Elise Buijs (xxxx), Ana Carolina Da Silva (xxx), Ceyda Aktaş (xxx), Duygu Düzceler (xx) (Funda Bilgi xx), Elif Boran (xx), Merve Tanıl (xx), Hazal Selin Arifoğlu (xx), Sinem Beyazıt xx)

BEŞİKTAŞ: Maja Malgorzate Tokarska (xx), Zeynep Seda Uslu (xx), Şeyma Arcan (xx), Ceylan Arışan (xxx), Alesia Rykhliuk (xx), Olga Biryukova (xx) (Pınar Eren x) (Tuğçe Ersan x), Azizova Marharyta (xx), Simay Gazi (xx), Dilara Bilge (xx) Hümay Topaloğlu (xx)

SETLER: 25-20, 26-24, 25-20

SÜRE 91 Dakika (29, 33, 29)

Nilüfer Belediyespor, Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde sahasında ağırladığı Beşiktaş\'ı set vermeden mağlup etti.

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde Nilüfer Belediyespor, 11\'inci hafta maçında Cengiz Göllü Voleybol Salonu\'nda Beşiktaş\'ı ağırladı. Karşılıklı sayılar ile başlayan mücadelede teknik molaya 12-10 önde giren akabinde rakibinin basit hatalarıyla farkı açmaya başladı. Elise Anne Buijs\'in etkili oyunuyla skor avantajını sürdüren Nilüfer Belediyespor, Zeynep Seda Uslu\'nun servis hatası sonrası ise ilk seti 25-20\'lik skorla kazandı.

İkinci sette de Nilüfer Belediyespor iyi başlarken teknik molaya 12-8\'lik skor avantajıyla girdi. Ancak setin son sayılarına doğru 24-21\'lik skor avantajı yakalayan siyah beyazlılar, setin kazanmaya yaklaşsa da Bursa temsilcisi bu bölümde Birgül Güler\'in üst üste 5 servisiyle sayılar alırken, bu seti de geriden gelerek 26-24\'lük skorla kazanmasını bildi.

Maçın üçünci setine de iyi bir başlangıç yapan Nilüfer Belediyespor, skoru bir ara 10-3\'e kadar getirdi. Teknik molaya da 12-6\'lık skor avantajıyla giren Bursa ekibine karşı, Beşiktaş teknik mola dönüşünde direnç gösterdi ve farkı azaltmaya başladı. Ancak oyunun geride kalan bölümlerinde Ceyda Aktaş ve Elise Anne Buijs ile sayılar bulmaya devam eden Nilüfer Belediyespor bu seti 25-20 ve maçı da 3-0 kazandı.

Bu galibiyetin ardından Nilüfer Belediyespor ligdeki 4\'üncü galibiyetini aldı.

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