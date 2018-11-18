Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş: 1-3

Gürkan DURAL / BURSA (DHA)

SALON: TVF Cengiz Göllü

HAKEMLER: Ebru Ayata, Sadettin Deneri

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Elif Boran, Elizabeth Bailey, Özgenur Yurdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Seda Menekşe (Aylin Sarıoğlu /libero, Zeynep Seda Uslu, Hande Korkut, Aslı Tecimer, Seda Zeynep Uslu)

BEŞİKTAŞ: Yvon Belien, Arelya Karasoy, Janset Cemre Erkul, Olesia Rykhliuk, Mia Jerkov, Ceren Kestirengöz (Pınar Atasever /libero, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Humay Topaloğlu)

SETLER: 25-23, 18-25, 19-25, 15-25

SÜRE: 107 dakika (30, 27, 26, 24)

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde Beşiktaş, 5\'inci haftanın kapanış maçında Nilüfer Belediyespor\'u deplasmanda yenmeyi başardı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 5’inci haftanın kapanış mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda Beşiktaş’ı konuk etti. Maça tutuk başlayan Bursa temsilcisi Bailey’nin sayıları sonrası toparlandı ve 30 dakika süren ilk seti 25-23 kazandı. İkinci sete ise etkili başlayan Beşiktaş, Rykhliuk’un üst üste sayılarıyla rahat bir oyun ortaya koydu ve 27 dakika süren bu seti 25-18 kazanarak maça denge getirdi. Siyah beyazlılar, Rykhliuk skorer oyununa Belien ve Humay da iyi oyunuyla eşlik etmesiyle oyun üstünlüğünü elinde tutarken, Nilüfer’de Elif ve Selin’in çabaları yeterli olmadı. Üçüncü setin galibi 25-19\'luk skorla konuk ekip oldu. Dördüncü sette de ritmini sürdüren siyah beyazlılar iyi savunmasıyla Nilüfer’e kolay hücum şansı vermezken, skorda da üstünlüğünü devam ettirdi ve seti 25-15, maçı da 3-1 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Beşiktaş’tan 23 sayı kaydeden Olesia Rykhliuk oldu. Rykhliuk’a 11 sayıyla Yvon Belien ve 9 sayıyla Humay Topaloğlu yardımcı oldu. Nilüfer Belediyespor’da ise Elif Boran ve Selin Hazal Arifoğlu’nun 13\'er, Elizabeth Bailey ile Seda Menekşe\'nin de 9\'ar sayısı mağlubiyeti önlemeye yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından bir maçı eksik Beşiktaş ligde ikinci galibiyetini alırken, Nilüfer Belediyespor ise beşinci maçında dördüncü yenilgisini aldı.

(FOTOĞRAFLI)